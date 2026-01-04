國泰金搶才 MA年薪挑戰百萬

國泰金控與旗下人壽、銀行、產險、證券及投信五大子公司正式啟動2026年徵才計畫，預計招募逾7600名內外勤職缺；因應AI浪潮，「數位科技」人才需求攀升，預計招募逾800名、連續4年正成長，期待攜手跨域人才擁抱AI，開啟創新可能，打造數位賦能職場；備受矚目的「三大儲備幹部」亦釋出77名職缺，向海內外優秀人才招手，首年就有挑戰百萬年薪的機會。

國泰「三大儲備幹部」將於2月中上旬至3月底開跑，以國泰金控為例，預計招募12名GMA，透過兩年半跨集團各子公司輪調培訓，跨足商品、客戶、通路、行銷等專業，致力培養具策略高度及跨領域思維「金融策略家」，期待金融、數位科技、法律等各類長才者來挑戰。

廣告 廣告

國泰人壽首度攜手國泰投信鎖定有潛力財投人才，預計共招募10名CIM，深入兩大金融體系的前、中、後台輪調與專案歷練，成為股票、債券、外匯專業的財務菁英。因應數位轉型與海外布局的人才需求，國泰世華銀行預計招募55名CMA，名額最多，鎖定個金企劃、法金國際、AI商業分析、IT資訊應用、金融市場五大領域優秀人才。

另外，AI技術快速演進，國泰金控持續深化技術投入，以GAIA 2.0 技術框架推動金融科技與AI創新；透過多代理（Multi-Agent）與雲端協作架構，AI從輔助工具進化為自主推論，今年將廣招超過800名菁英，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺。

舉例來說，國泰人壽運用資料科學、生成式AI，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因數位上雲、AI發展及海外數位金融服務的開展，積極找尋具備AI技術的資料分析、AI治理、AI應用場景規畫等跨域人才；國泰產險因業務多元場景，持續導入AI工具與數據自動化技術，聚焦AI模型建置、數據治理與雲端架構等職缺。