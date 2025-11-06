國泰金晚間發重訊 國泰世華銀向國壽取得逾1.1億使用權資產

國泰金（2882）今（6）日晚間公告，旗下國泰世華銀行向關係企業國泰人壽取得一筆使用權資產，標的為台北市松山區敦化段新建大樓的1樓店面及8樓辦公室，總面積約363.34坪（含公設），每坪價格約30.49萬元，總金額達新台幣1億1,078萬9,338元。

國泰金控。（圖／翻攝自國泰集團官網）

該交易由國泰世華銀行總經理核決，使用期間自115年3月1日至120年5月31日。國泰金表示，本案係因業務營運及管理需要取得使用權資產，交易價格經雙方議價，並參考專業估價資料辦理，無特殊契約限制條款。

