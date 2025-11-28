國泰金李長庚：只要AI熱度持續 台股3萬點應不是夢

（中央社記者蘇思云台北28日電）國泰金總經理李長庚今天表示，不管是GPU（繪圖處理器）晶片或是Google的TPU（張量處理單元）晶片，台灣都是最大的生產基地，只要AI熱度持續，相信台灣仍會獲得最大好處，儘管市場波動難免，但大方向不變下，「台股3萬點不是夢」。

國泰金控今天下午舉行第3季法人說明會，李長庚會後接受媒體聯訪，媒體關注對於台灣明年經濟展望與台股觀點。

李長庚表示，「台股3萬點應該不是夢」，在AI發展之下，無論是GPU（繪圖處理器），或是最近Google的TPU（張量處理單元），台灣都是最大的生產基地，只要AI熱度持續，相信台灣還是會獲得最大好處。

李長庚觀察，AI發展近年出現不同營運模式，也看到很多開源架構，不只中國有開源模型，美國也有很多AI開源模型，各種應用可謂百花齊放，尤其是較小型的開源模型，讓各產業導入速度更快。發展模型需要的晶片與各項元件，台灣都是最大的供應基地，只要AI能夠持續發展，台灣會得到最大的好處。

針對近期有分析師看好台股上看3萬3000點，李長庚表示，應該是基於AI趨勢未改變，雖然過程可能難免有震盪，也有擔心AI泡沫化的聲音出現，其實只要投資人抱持懷疑或擔心態度，就會相對理性投資，不會像過去網路泡沫化時期毫無顧忌的投資。

至於外界關切穩定幣發展與應用場景，李長庚說明，國際上許多國家都在發展穩定幣，同時很多國家監理機關、央行與金融機構也在發展法幣數位化（即央行數位貨幣）與存款代幣化等，未來這些應用將是多路並行，只是應用場景不太一樣，國泰金也都會有所準備。

李長庚進一步解釋，對金融機構來說，面對不同產業與客戶，不管是國內外金流或應用場景，都要做好準備。例如，美元穩定幣在國際流通上沒問題，但若發行新台幣穩定幣，外界也在研究是否有足夠應用場景與流動性。

他指出，台灣現在「嗶經濟」盛行，支付非常方便，不一定有需要轉成穩定幣；此外，外界認為穩定幣跨境金流速度很快、24小時可進行、成本很低，但未必如此，因中間過程牽涉轉換成本，從法幣轉成穩定幣、再轉為法幣，事實上轉換成本不低。（編輯：潘羿菁）1141128