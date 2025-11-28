國泰金法說重點掃描！股利考量4要點 國壽CSM明年目標逾750億

國泰金今天召開法說會，財務長陳晏如說，國泰金今年以來獲利相當不錯，前10月稅後獲利942億元，EPS自結6.16元，子公司表現優異，明年股利一定會反映今年營運成果，等全年結算後，視整個資本市場狀況，以及營運成長需要，再看市場同業的股息殖利率狀況，兼顧財務穩當性，規劃具有股息競爭力的股利政策，提報董事會。

至於明年接軌IFRS17號會計準則後，牽動壽險業者認列保單收益的CSM（合約服務邊際），國壽執行副總林昭廷說，國壽前9月的CSM（合約服務邊際）681億元，比上半年的465億元，增加216億元，每個月都蠻強勁的，「每年至少700億元，明年目標750億元以上，約10％至15％成長」。

淨值部分，國泰金的淨值由去年底的9065億元，小幅回升至今年9月底的9079億元，主要受惠獲利挹注，惟部分增幅因新台幣大幅升值，致金融資產評價下滑而抵銷；每股淨值由去年底的54.3元，微升至今年9月底的54.5元。

國壽淨值由去年底的7177億元，回升至今年9月底的7381億元，年增204億元，主要受獲利及股債評價回升挹注，惟新台幣升值致金融資產未實現損益下滑，由去年底的虧損651億元，今年9月底擴大至784億元，抵銷部分增幅。

林昭廷說，國壽10月實現不少股票資本利得，截至昨天，國內外股票未實現損益跟9月差不多。

截至9月底，國壽淨值比9.3%。

至於股債操作，國壽的現金及約當現金部位，截至9月底為2740億元，年增1180億元，占比由1.9％大幅拉高至3.5％；相對地，股票部位逢高賣出，國內股票部位降至6.9％（去年底為7.2％），國外股票部位由去年底的5.5％，降至今年9月底的5.1％。

截至9月底，累計認列174億元現金股利收入，已超越去年全年，反映伺機回補股票部位，提升經常性收益。

國壽表示，將持續分散投資區域以降低風險，北美、歐洲、亞太及其他市場分別占國外固定收益投資的52%、18%、17%及13%。

林昭廷說，未來會把股債部位，絕大多數都放在財報的FVOCI（其他綜合損益按公允價值衡量），變動影響淨值，不影響損益表。

林昭廷說，明年隨著IFRS17號公報上路，預估國壽淨值會下降，因為債券部位原本放在財報裡的AC（按攤銷後成本衡量），目前都是評價損失，等到明年會重分類，改放到FVOCI（其他綜合損益按公允價值衡量），變動進到淨值裡，因此淨值會有變動。

國壽的外匯價格變動準備金，目前已有840億元，較10月底的603億元，增加逾2百億元。

