國泰金法說／旗下3引擎發威 國泰金總座：打造台版國際資產管理中心

國泰金總經理李長庚表示，明年若要擴張版圖，會以人壽之外標的為主。（本刊資料照）

國泰世華銀行、國泰人壽、國泰產險與國泰投信，甚至國泰證券在今（2025）年均表現亮眼，「質量並重」且創同期新高。未來要靠人壽、投信和銀行三引擎打造資產管理中心。

今（28）日國泰金控召開第3季法說會。在國泰世華銀行方面，因存放款穩健成長，淨利息收入年成長12%。「主要來自台幣存款，定存有增加，且與企業有關係互動的增加；在放款下回到第季1動能，」國泰世華銀行資副張經理表示。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，「質量並重，各方面提升」國泰人壽動能主要來自美元傳統型商品及投資型商品消費大幅成長，帶動雙位數成長；國泰產險與國泰投信獲利均創歷史新高；而在國泰證券方面，因深耕數位客群，深化複委託經營，市佔率維持第一。也因此，股利政策會適時反映今年營運情況而定。

有意思的是，國泰金控總經理李長庚也為同仁叫屈。「上市櫃每月公布業績全世界只有台灣，或許可以改成每季，例如壽險每月資產算一次，我看我的同仁每月忙Paper感到辛苦。如今要與國際接軌，是不是制度要與時俱進，可以思考這個問題。在市場健全發展各面向中找到最大公約數。讓資源投入品質越高。我並非反對公平透明，只是頻率不該這麼高。」

對於今年金金併頻繁之問，李長庚表示，「今年我們專注本業且比較穩健，如果明年順利接軌，也會去想如何擴張版圖，就結構性而言會從保險之外找標的；國內外各方面都一直都在找尋。另方面，從10多年前，就開始有在想加入投信與人壽和銀行為3引擎，建立台灣在國際叫得出名號的資產管理中心。」

