國泰金法說》李長庚喊台股明年3萬點不是夢，理由曝光！會有AI泡沫？「有擔心懷疑就不會過度狂熱」
國泰金(2882)週五(11/28)舉行法說會，會中國泰金控總經理李長庚對台股表達高度的信心，指出：「只要大的方向沒有改變，明年仍相當樂觀，3萬點應該不是夢」。他強調，台灣整體景氣面的支撐仍在，企業基本面穩健，對台股明年的表現具高度信心。
儘管外界近期熱議「AI泡沫論」，但李長庚認為，AI對台灣是明確趨勢，無論是早期的 GPU（如輝達）或近期Google推出的TPU，台灣幾乎都是全球最重要的生產基地。他強調，只要全球AI熱度持續，台灣就會是最大受益者。
李長庚看台股 不過度狂熱，有助健康發展
他進一步指出，AI技術模式正在多元化發展，不再只有高門檻、高成本的GPU技術，Google的TPU成本相對較低，且美中兩地均有大量開源AI模型問世，未來將在不同產業「百花齊放」，而背後所需的晶片、零件與供應鏈仍由台灣扮演關鍵角色。
針對部分投資人擔心AI泡沫，李長庚認為反而是好事，「雖市場短期波動難免，但當大家有懷疑、有擔心，就不會太過狂熱」，與20年前網路泡沫時的盲目投資相比，現在市場更趨理性，有助於AI產業的健康發展。
至於，台灣明年經濟成長率能否創新高，李長庚則表示，今年基期已高，明年要再創新高「相對比較辛苦」；但若能回到過去平均水準，仍是可觀的增長幅度，對整體經濟與市場依然具正面意義。
國泰金股利可期？財務長：會反應營運成果
國泰金今年的獲利相當不錯，10月累計稅後淨利有942億，EPS是每股6.16元，除了銀行、產險、投信獲利續創歷史新高以外，現在已能確定證券子公司今年也會創歷史新高。
儘管今年人壽子公司獲利一度受匯率影響，但國泰金財務長陳晏如表示，整體經常性收益還是有提升，由於核心獲利動能強勁，對明年股利發放持正向態度，可望反應今年營運成果，「在結算後會整體考量明年資本市場狀況與營運成長需要，同時關注市場同業在股息殖利率的狀況，在兼顧財務允當性的情況下，提出具有競爭力的股利政策，並提報董事會討論」。
李長庚挑戰圓10多年前的夢 打造國泰金第三個引擎
國泰金控總經理李長庚近日談及資產管理版圖規劃時坦言，這是一個他醞釀超過10多年的夢。
早在十多年前，國泰就嘗試把人壽的資源逐步轉往國泰投信，也確實移轉部分人員與資產，但當時受限於法規，例如基金代銷的反向交易問題、單一商業公司不得投資超過10%的限制等，「幾乎走不通」。李長庚回憶，當年訂下的架構最終只能放棄，因為環境不成熟、法規也不允許。
如今法規鬆綁，加上台灣正推動資產管理中心，過去妨礙發展的限制陸續解除，讓他認為「應該要再嘗試一次」。
李長庚指出，當前有三項重大契機：第一，台灣零售市場與法人市場具備龐大成長空間，商品廣度與深度都遠比過去大；第二，台灣半導體與IC產業這兩、三年在國際受到高度關注，吸引許多國際投資人詢問是否能協助管理部分資金；第三，國內投資團隊對多元商品的操作經驗豐富，有能力將這些know-how轉化為更完整的資產管理能量。
在他看來，台灣至今仍沒有一家能在國際舞台上真正「叫得出名號」的資產管理公司，而國泰若能善用資源整合、擴大業務規模、加強行銷能量，就有機會成為第一家，「真的希望幾年之後，我們可以建立一家在國際上叫得出名號的資產管理公司。」李長庚這樣說。
李長庚坦承，從十多年前起，就一直在思考如何打造第三個引擎，其中經歷過許多嘗試與失敗，但也因此累積大量經驗。如今，他認為時機、法規與市場條件都已成熟，因此決定「下比較大的決心」，再挑戰一次資產管理夢想。
「這是我們的願景，也是努力的方向，希望大家多多支持。」李長庚說。
國泰金：接軌後將啟動擴張計畫 保險以外領域成優先方向
李長庚說，過去因應監理要求及多項規定尚未明朗，公司把資本優先挹注於研究與資本強化，並以較穩健、保守的方式調整步伐，部分需要動用較多資本的擴張計畫也因此暫緩。但隨著明年順利接軌、相關法規與係數明確後，國泰金將重新啟動擴張思考。
談及未來併購方向，李長庚指出，集團目前資產結構中保險比重極高，因此在尋找新標的時，會「比較傾向於從保險以外的產業」著手。他強調，國泰金在國內外的策略評估從未停止，接軌後擴張速度將明顯加快。
國泰金控前三季獲利穩健 資產管理再創新高
國泰金控於今年前三季展現穩定的經常性收益成長，資本淨值比達到9.3％，顯示資本結構強健。
第三季合併淨值達9079億元，每股淨值為54.5元，反映獲利因素帶來的資本提升。
各子公司表現亮眼，其中銀行、產險與投信稅後淨利均創下同期新高，證券則達到歷史次高。銀行稅後淨利347億元，年增11％；產險淨利年增28％；投信則有15％的成長。人壽稅後淨利雖為345億元，但因去年投資收益基期較高及新台幣升值影響，較去年同期減少。
國泰投信資產管理規模已突破2.33兆元，獲利再創同期新高。集團資產管理總規模更超過10兆元。為深化國際連結與投資觀點，國泰金控於上月舉辦第二屆國泰資產管理高峰會，邀請全球專家與集團團隊交流，共同探討市場趨勢、投資策略及產業發展方向，參與人數創下新高，顯示集團積極擴展資產管理能力與服務範疇。
