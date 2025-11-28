國泰金法說》財務長：明年股息殖利率具競爭力 總座：台股3萬點不是夢

國泰金控今（28）日下午舉行法說會，財務長陳晏如答覆法人詢問明年股利政策時表示，最重要看市場同業股息殖利率的狀況，將規劃具有股息殖利率競爭力的股利政策來提報董事會討論。

國泰金今年前10月稅後純益942.2億元、年減13.3%，累計每股稅後純益（EPS）為6.16元。國泰金今年全數配發現金股利3.5元，除以去年EPS 7.29元，股利配發率48%，法人問，國泰金明年股利配發率是否維持過往？

陳晏如表示，國泰金今年獲利相當不錯，銀行、產險、投信子公司前10月獲利續創歷年同期新高，證券子公司也在11月捎來累計獲利創下歷年同期新高的消息，人壽子公司今年受匯率影響但經常性收益提升，核心獲利動能強勁。

股息殖利率高低，最重要看同業狀況

陳晏如說，國泰金明年股利政策一定反映今年營運成果，全年決算後將整體考量明年資本市場狀況跟營運成長需要，最重要看市場同業股息殖利率的狀況，兼顧財務允當性情況下，將規劃具有股息殖利率競爭力的股利政策來提報董事會討論。

台股明年站上 3 萬點，相當樂觀

國泰金控總經理李長庚於媒體聯訪時表示，從現在各項景氣指標來看，市場波動可能是難免的，「不過我覺得只要大的方向沒有改變，我覺得明年還是相當樂觀，所以我覺得（台股）3萬點應該不是夢吧。」

李長庚說，不管是過去的那個GPU或是最近Google的GPU，台灣大概幾乎都是最大的基地所在，只要AI的熱度持續，他相信台灣還是會獲得最大的好處。

他說，整個AI的發展，除了過去幾年所看到的模式之外，他也看到不太一樣的模式在走。過去對GPU的投資希望滿足較高的技術門檻，收費也會比較高，可是他也看到比如像Google投入的成本最起碼便宜滿多的，甚至他也看到滿多的開源架構，不只在中國大陸，美國也有很多開源的AI模型，這些模型會在各種運用上百花齊放，讓百工百業來使用。

AI 導入加快，台灣受惠最大

李長庚說，有這些比較小型的開源模型，相信AI在各產業的導入會更快。從晶片到各項元件，基本上台灣都算是最大的供應基地，只要AI能夠持續發展，台灣會得到最大的好處。

「所以現在很多的專家，預期明年台股，甚至有人喊3萬3、3萬5，我覺得大概都會是這樣的趨勢，到目前都沒有改變。」李長庚說，大家懷疑AI泡沫，這是好事，當大家有懷疑、有擔心的時候，就不會太過狂熱，理性的投資、理性的運用，對整個AI的發展是正面的。

