國泰金法說／AI有夠熱！ 李長庚：明年台股上3萬點不無可能

國泰金總經理李長庚表示，AI熱持續發酵，明年股市過3萬點也不無可能。

國泰金控今（28）日召開第3季法說會，國泰金控子公司今年表現均創新高；會後金控總座李長庚接受媒體訪問，他觀察，AI熱潮不變，明年股市上3萬點不無可能。

今（28）日國泰金控召開第3季法說會。不管在銀行、人壽、產險、證券或者投信表現亮眼；同時也針對明年即將上路準則接軌早有準備。會後國泰金控總經理李長庚接受媒體訪問，談及明年經濟展望，他表示，「股市波動難免，但是如果AI持續熱，股市上3萬點不無可能。」

他表示，從許多AI大廠來台設廠即可洞悉。當然過程中，難免股價會有上下起伏，一方面也是因為基期關係，但過3萬點也不無可能。

