國泰金獲利好到爆！ 5月EPS 4.07元 調整後5個月賺贏一整年
國泰金控今日公布財報，2026年5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，EPS達4.07元；5月單月獲利調整後逾450億元，累計獲利調整後逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現；由於主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高，其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。
根據國泰金控公布的數據，國泰世華銀行5月稅後淨利44.6億元，累計稅後淨利219.9億元，年成長13%；淨利息收入方面，受惠放款動能強勁、財務資產部位成長、降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長。
受惠於台股市場交易活絡，國泰證券5月稅後淨利7.0億元，累計稅後淨利32.9億元，年成長157%，創同期獲利新高，5月上市櫃日均量逾1.6兆元，並有三個交易日突破2兆元。
截至5月，累計台股經紀市占達4.60%，複委託成交量年增98%，雙雙創下同期歷史新高，台股與複委託開戶數更較去年同期翻倍成長，挹注未來經紀業務強勁成長動能。
而國泰投信5月稅後淨利2.4億元，累計稅後淨利14.6億元，年成長22%，總管理資產規模為新台幣3.5兆元，年成長68%。國泰投信表示，台股受惠AI供應鏈及外資回流，表現優於多數亞洲市場，投資人投資偏好上，持續流入台股主動式ETF，國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）規模突破200億元。
（封面圖／翻攝自Google Maps）
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