國泰金股東會｜董座蔡宏圖：AI科技進展快速 密切關注台股發展

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【記者許麗珍／台北報導】國泰金控（2882）今（12日）舉行2026年股東常會，董事長蔡宏圖致詞時指出，國泰金今年前五月累計調整後獲利1,250億元，已超越去年全年水準，近年來全球市場可說歷經了各種情況，包括戰爭延續、全球通膨數據走高，利率走升且多國宣布升息，所幸今年AI相關科技進展快速，台股是在全球股市表現亮麗，作為投資機構，國泰金控非常重視股市發展。

國泰金控今年前五月累計稅後純益達599.3億元，每股盈餘為4.07元，加計FVOCI股票處分利益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，超越2025年全年獲利表現。

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蔡宏圖於股東會上致詞時表示，感謝員工和股東的支持，讓國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信和創投等子公司繳出亮麗成績單。談及全球經濟，蔡宏圖表示，今年以來外部環境複雜，地緣政治變化、戰爭延續及全球通膨數據走高，利率走升，多國宣布升息，資本市場因此出現震盪，所幸AI相關應用持續增加，帶動台股熱絡，國泰金控很重視股市發展，將持續關注。

蔡宏圖指出，近年來全球市場可說歷經了各種情況，所幸去年度國泰金控在全體員工努力以及股東支持下，國泰金控繳出相當不錯成績單。他表示今年又是非常複雜的一年，每年世界各地都會發生無法想像的事情，俄烏戰爭之外，今年美國又對伊朗發動攻擊，拖到現在還沒有要結束的跡象。

蔡宏圖說，戰爭導致石油能源和原物料等價格波動，各國通膨數字提高很多，利率蠢蠢欲動，截至目前部分國家已宣布調升利息，會持續觀察資本市場因此引起的震盪。他表示所幸今年AI相關科技進展快速，增加不少實際應用的具體方式，台灣股市在全球表現亮麗，多數由科技成份股帶動，傳產股則增長有限，國泰金控作為投資機構，非常重視股市發展。

國泰金控（2882）今（12日）舉行2026年股東常會，董事長蔡宏圖致詞時指出，國泰金今年前五月累計調整後獲利1,250億元，已超越去年全年水準。國泰金控提供

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