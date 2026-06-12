國泰金董事長蔡宏圖次子蔡宗憲 正式入列國壽董事會

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（中央社記者蘇思云台北12日電）國泰人壽今天公告第22屆董監事改派名單，此次新任名單亮點包括蔡家第三代成員、國泰金董事長蔡宏圖次子蔡宗憲，正式進入國壽董事會擔任董事。

國泰人壽今天公布第22屆董監事改派名單，主要新增3席法人董事，除了目前擔任國泰金資深副總經理的蔡宗憲之外，也新增國泰金控資深副總經理陳晏如與國泰人壽資深副總經理吳俊宏。另外新增1席獨立董事郭政弘，他曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁及董事長。

此外，這次包含3位董事卸任，分別為蔡宏圖長子、國泰金控副董事長蔡宗翰，蔡宏圖胞兄蔡政達長子、國泰金董事蔡宗諺，以及國泰投信副董事長劉上旗。2位獨立董事卸任，分別為政治大學教授王儷玲，以及曾任台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑，改派後，獨立董事席次由3席降為2席。（編輯：楊凱翔）1150612