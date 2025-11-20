國泰金調查：多數民眾對台灣景氣偏樂觀 60%預估未來半年薪資仍不變

大立百貨週年慶起跑，消費者在營業時間開始前即萬頭鑽動。 圖：孫家銘／攝

[Newtalk新聞] 國泰金控今（20）日發布 11 月國民經濟信心調查，關於民眾對景氣看法，結果顯示，不論是對現況、展望樂觀指數皆呈明顯走揚。大額消費、耐久財消費意願整體走強。房市景氣方面，買房意願雖微升，但賣房意願卻小降，反映民眾賣房意願稍微保守。

另外，時事調查還詢問民眾對未來半年薪資所得的看法，調查顯示，其中 6 成認為，未來半年薪資所得水準不變，27% 預期增加，13% 民眾則認為會減少，反映多數民眾預期未來半年薪資不變。

民眾景氣展望樂觀轉佳 大額消費意願續揚

受到聯準會（Fed）降息政策落地，提振投資人情緒，加上主要市場企業財報表現亮眼，國際股市及台股震盪走高。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至 30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至 20.0。

而國發會最新公布的九月景氣對策信號，從綠燈轉為「黃紅燈」，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。國泰金調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至負 3.8，展望樂觀指數走升至負 4.7，皆呈現明顯走揚。民眾的消費意願方面，大額消費意願指數提高至 10.6，耐久財消費意願指數走揚至負 10.5，顯示整體消費意願仍走強。

至於買房意願，雖微幅上升至負 43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至負 32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

七成預期今年經濟成長 > 3%，58%預期通膨 > 2%

主計總處於 8 月 15 日預估，台灣 2025 全年經濟成長率 4.45%，主要受惠全球加速布建 AI 資料中心與新興科技應用需求持續強勁，帶動台灣出口大幅成長，較五月時預測大幅增加 1.35 個百分點，不僅穩保「3」字頭，更有望一舉衝上近年高點。通貨膨脹率（CPI）則預估年增 1.76%。

國泰金調查結果顯示，民眾對 2025 年台灣經濟成長率，平均預期上揚至 3.53%，有七成民眾認為，今年經濟成長率會高於 3%；而對於平均通膨預期值則微降至 2.23%，58% 民眾認為，今年通膨率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對今年經濟成長的預估仍較保守，對於通膨預期則相對較高。

時事題：2026年是否調薪＆調薪幅度的看法

日前，勞動部公布，自明年起，勞工每月最低工資由新台幣 28,590 元調升到 29,500 元，每小時薪資從 190 元調高到 196 元，調幅 3.18%。關於基本工資調整後，未來半年是否可能調薪，國泰金調查結果顯示：60% 民眾認為，未來半年薪資所得水準不變，27% 預期會增加，13% 則覺得則會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。

針對基本工資調整後，對於2026年調薪的預期，調查結果顯示：49%民眾預期明年任職單位薪資水準將不變，29%預期調薪幅度將在 0%～3%，另有 22% 認為，在基本工資調整後任職單位調薪幅度會大於 3%。

