國泰金調查：57%民眾預期年終獎金介於1至3個月

（中央社記者蘇思云台北22日電）國泰金今天發布12月國民經濟信心調查，鄰近年底，調查顯示，57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月，29%預期年終獎金在1個月以下，14%認為大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

12月國民經濟信心調查時事題詢問民眾對明年薪資調幅與年終獎金的預期，調查顯示，達48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46%預期明年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅度會高於3%。

至於民眾對年終獎金的預期，調查指出，57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為大於3個月，其中7%預期獎金將高於5個月。

調查顯示，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅下滑，另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。調查顯示，民眾對台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

主計總處11月28日預測台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。展望明年總體經濟走勢，調查顯示，28%民眾預期明年經濟成長率高於3%，53%民眾預期通膨高於2%；相較於主計總處，民眾對2026年的經濟成長預估比較保守，對通膨預期則相對較高。

國泰金12月國民經濟信心調查調查在今年12月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共1萬3154份有效填答問卷。（編輯：張均懋）1141222