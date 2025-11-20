國泰金調查：6成民眾估未來半年薪資不變

（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布11月國民經濟信心調查，詢問民眾對未來半年薪資所得的看法，調查顯示，達6成民眾認為未來半年薪資所得水準不變，27%預期增加，13%民眾則認為會減少，反映多數民眾預期未來半年薪資不變。

勞動部日前公布，2026年起每月最低工資由新台幣2萬8590元調升到2萬9500元，每小時薪資從190元調高到196元，調幅3.18%。

國泰金控今天發布11月國民經濟信心調查，時事題部分，詢問基本工資調整後，明年任職單位是否調薪與對調薪幅度看法。調查顯示，達6成民眾認為未來半年薪資所得水準不變，27%預期未來半年薪資所得會增加，13%民眾覺得未來半年薪資所得水準會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。

至於基本工資調整後民眾對2026年調薪的預期，調查指出，49%預期2026年任職單位薪資水準將維持不變，29%預期調薪幅度在0%至3%，22%估調薪幅度大於3%。

國發會最新公布9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標略下滑，但領先指標微幅上揚，反映景氣仍呈成長態勢。調查顯示，景氣現況樂觀指數與展望樂觀指數皆明顯走揚，大額消費意願指數與耐久財消費意願指數也都提高，顯示整體消費意願仍走強。

不過，調查顯示，買房意願雖微幅上升至負43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至負32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

美國聯準會（Fed）降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。調查顯示，民眾對台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續6個月走高，上升至20。

至於總體經濟面，主計總處8月15日預測台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。調查顯示，7成民眾預期今年經濟成長率高於3%，58%預期通膨高於2%，相較主計總處，民眾對今年經濟成長預估仍較保守，對通膨預期相對較高。

國泰金11月國民經濟信心調查在11月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收共1萬3016份有效填答問卷。（編輯：張均懋）1141120