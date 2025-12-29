國泰金跨年光雕秀點亮101 2000萬捐花蓮災民！引進美38大師名作 贊助雲門公演30年（壹蘋10點強打）

【記者許麗珍／台北報導】揮別充滿挑戰與變動的2025年，國泰金控在歲末年終之際，再度攜手台北101推出跨年倒數光雕展演，以「一起 不只是1＋1」的品牌精神閃耀台北夜空，展現心在一起、共創更好台灣的力量。回顧2025年，國泰金控用藝文創造台灣共同感動時光的一年，不僅贊助美國大都會博物館81件名作來台展出，更與雲門舞集共同達成戶外公演30週年的里程碑；還捐助2000萬賑災重建花蓮，更發揮大愛援助國際。同時也在永續行動上領航，前進COP30舉辦藍區會議、世界氣候高峰會，提出全球永續轉型4大趨勢推動氣候工業革命，讓國泰從藝文感動到綠色金融的永續轉型，國泰金控帶著這份豐收能量，在跨年光影中與全民一同迎接嶄新的2026年。

廣告 廣告

此次備受矚目的台北101跨年光雕展演由三大主題組成，其中國泰金控跨年光雕篇章，也會在12月31日跨年夜當晚11時01分起，於台北101大樓壓軸閃耀。這場視覺饗宴由國泰金控攜手台北101，特別邀請知名大型光影藝術策展人馮建彰與FREES團隊共同打造，陪伴民眾一路從歲末走向嶄新的2026年。

光雕展演以一盞有著溫暖光暈的「檯燈」意象揭開序幕，在夜空中象徵著人與人之間最純粹的陪伴與守護；畫面中將出現無數多元粒子，慢慢匯聚成光點、光球，最終長成茁壯的大樹，呈現「有你一起 多麼幸運」、「是互補 是合作」、「是靠近 是改變」，凝聚成核心訊息「一起 不只是1＋1」。

光雕畫面更穿插了日文、越南文、印尼文、韓文等多國語言的「BETTER TOGETHER」，象徵跨越文化、語言與世代的深層連結。最後，國泰金控品牌字樣將伴隨天燈冉冉升空，寄託對未來的祝願。

除了跨年夜光雕展演點亮夜空，國泰金控回顧2025年，更在「藝文推廣」、「災害關懷」、「氣候永續」與「深耕在地」4大領域投入巨大資源，將品牌精神轉化為實際行動：

國泰金控跨年光雕點亮台北101。合成照片

2025年對國泰金控而言，是個用藝文創造台灣共同感動時光的一年。國泰金控與雲門舞集的合作更在今年邁入第30個年頭，寫下企業贊助藝文的典範。

這段緣分始於1996年國泰金控董事長蔡宏圖與雲門創辦人林懷民的一通電話，從原本約定的5年合作，一路延續至30年。雙方攜手打造的《國泰雲門隨行吧》，被外媒譽為「地表上最大的戶外舞蹈活動」，30年來走遍全台22個縣市，累積舉辦超過300場戶外公演與社區巡演，吸引逾270萬人次親身體驗，將國際級演出轉化為宛如台灣民間「辦桌」的全民藝術。

今年為慶祝合作30週年，雲門首度將鄭宗龍廣受國際好評的舞作《毛月亮》搬上戶外公演舞台，更具有深意的是將這場國際級演出帶到受天災考驗的花蓮，讓歷經天災考驗的東部鄉親，能在藝術的陪伴下獲得心靈的慰藉與力量。

林懷民感性形容這30年合作「就像演電影一樣」，當年與蔡董事長合作時兩人都還滿頭黑髮，如今雖已白髮蒼蒼，但「每一根頭髮帶來的不只有滄桑，也有喜悅」，雙方更許諾要再辦下一個30年。

國泰金控攜手雲門，每年持續透過戶外公演與社區巡演，將藝術帶到全台各地。國泰金控提供

國泰金控攜手雲門舞集透過戶外公演與社區巡演，將藝術帶到全台各地。國泰金控提供

而國泰金控深耕台灣60餘載，長期以藝文滋養台灣社會，不間斷引進國際優質展演，今年在藝術展演上更是繳出亮眼成績單，6月份擔任主要贊助夥伴，促成故宮與被譽為世界最受歡迎博物館之一的「美國大都會博物館」合作，推出《從印象派到現代主義》名作展。

該展一口氣呈現梵谷、莫內、雷諾瓦等38位大師共81件真跡，且此批珍貴畫作巡展僅來到台灣、韓國，展後即「封箱」不再外借，稀缺性引發全台爭睹，開展月餘即吸引逾10萬人次觀展。不少民眾興奮表示，不需遠赴紐約，在台灣就能近距離欣賞世界級珍寶，真的是一件很幸福的事。

國泰金控主要贊助美國大都會博物館名作展。國泰金控提供

面對2025年嚴峻的天災挑戰，國泰金控也展現了「人飢己飢」的責任感。今年9月，台灣「後花園」花蓮遭遇強颱「樺加沙」重創，豪雨導致馬太鞍溪上游堰塞湖潰決，造成光復鄉等地災情慘重。董事長蔡宏圖以個人名義投入1,000萬元，並偕同國泰人壽投入1,000萬元，共計2,000萬元善款，針對受損嚴重的村落居民提供每戶5,000元至30,000元不等的救災救助金，協助災民度過難關。

除了金援，國泰更重視「人」的溫暖。災後第一時間，國泰志工主動組成關懷團隊深入災區，為鼓勵同仁，國泰金控更率先提供「志工特別假」及一日旅平險，號召全台員工擔任「鏟子超人」協助清理校園與社區，累計超過200人次的國泰志工湧入災區，協助光復商工等校園恢復原狀，讓孩子能安心上課，而災區居民以飲料與點心回饋志工的畫面，也成為災後最動人的風景。

國泰同仁投入花蓮災後協助。國泰金控提供

國泰金控關懷觸角亦延伸至海外，今年3月28日緬甸發生規模8.2強震，造成嚴重傷亡。國泰金控秉持無國界的大愛，宣布捐款1億緬幣送暖，並由旗下國泰世華銀行緬甸仰光分行第一時間啟動應變機制，主動展開關懷行動。從過往的日本311大地震、四川強震到此次緬甸震災，國泰金控始終在第一時間伸出援手，協助受災地重建家園。

國泰金控關注全球各地重大災害，包括日本石川強震、311東日本大地震等，第一時間伸出援手提供重建所需資源。圖為311東日本震災，美聯社

在環境永續方面，國泰金控持續與世界接軌。今年11月，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）於巴西貝倫召開，國泰金控零時差參與，並率台灣金融業之先，於COP30官方主場藍區舉辦「全球與區域觀點：擴大亞太氣候金融與投資規模」會議。

國泰金控總經理李長庚更連續三年受邀擔任周邊會議「世界氣候高峰會」開場講者，以「氣候與自然的摩爾定律」為題，呼籲全球資金應如摩爾定律般快速增長，成為驅動氣候工業革命的動力，其精闢觀點引起國際各界熱烈迴響。

國泰金控表示，金融業是加速淨零轉型的重要推手，目前已在綠色金融及氣候融資領域投入逾500億美元。長年來積極參與氣候行動100+、CDP碳揭露、TCFD、TNFD等國際倡議，展現金融力量加速氣候轉型的決心，將對社會的守護轉化為制度性的永續影響力。

國泰金控總經理李長庚連續三年擔任COP30重要周邊會議「世界氣候高峰會」的開場講者。國泰金控提供

回到台灣，國泰金控將國際視野在地化。10月底攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部等單位，於高雄駁二藝術特區舉辦第5屆「2025台灣氣候行動博覽會」（台版COP5），聚焦自然與生物多樣性，展示國泰透過自然基礎解方復育大地山海的實績。

博覽會最終日壓軸登場的「第6屆國泰氣候變遷青年論壇」，吸引累計近2700名青年參與，本屆以「世界咖啡館」形式，邀請永續新世代共同為在地氣候行動進行反思與共創。

此外，為了讓永續理念走入生活，國泰金控早於5月即舉辦了金融業規模最大的「國泰金控健康走」活動，號召5,000位民眾齊聚北市敦煌碼頭河畔，結合多元市集體驗與毛小孩友善攤位，象徵國泰透過集團力量，帶領大眾、客戶與員工一起「齊步走出」健康，為地球的未來共創更好。

2025國泰金控健康走吸引逾5,000位民眾參加。國泰金控提供

從台北101的璀璨光雕，到深入花蓮災區的泥濘雙腳；從國際殿堂的氣候倡議，到鄉鎮社區的藝術巡演。國泰金控在2025年以實際行動證明，企業的力量不僅在於金融創新，更在於對土地與社會的深情守護。2026年，國泰金控將繼續秉持「一起 不只是1＋1」的精神，與全台民眾並肩前行，共創更美好的台灣。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

不只王ADEN風波！街舞師遭起底「撕女學生胸前口袋」全網看傻

年度減肥5大事！小禎甩肉50公斤掀瘦瘦針熱潮 泫雅減肥過度暈倒連醫師也踩雷（壹蘋10點強打）

獨家｜深刻體會責任的重量 高虹安：全面打造安全、宜居與永續的新竹市

