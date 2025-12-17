國泰金預測2026成長3% 中信建議以美國為核心

AI泡沫化疑慮不斷，加上美國聯準會啟動降息，投資方向須要調整，以因應國際局勢變動。國泰金控發布最新「經濟氣候暨金融情勢」展望，上修明(2026)年台灣經濟成長率至3%，2026年首季經濟氣候將維持在象徵穩定的「朗」。中國信託建議投資人採「成長核心、多元配置」心法，以AI應用與受惠國家戰略標的題材為主要股市配置。

受到川普關稅政策影響，造成今(2025)年全球經濟動盪，而台灣因關稅豁免期提前拉貨潮與AI需求出乎預期，帶動出口與供應鏈投資，大幅提升經濟成長動能。國泰金控與台大產學團隊因此上調今年台灣經濟成長率預測，從4.5%提高至7.4%，並認為國內景氣動能穩定，通膨相對平穩，央行將暫時維持利率不變。

廣告 廣告

展望明年情勢，國泰金指出，即使基期較高，但我國AI商機可望持續，加上主權AI、企業擴大應用需求，進而調高明年經濟成長率至3%，研判有80%機率落在1.5%~4.5%之間。普發現金與股市財富效果有利消費，明年首季經濟氣候有65%以上機率為象徵景氣穩定的「朗」，金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間波動。

至於投資策略，中國信託提出「成長核心、多元配置」心法。「美國再造」戰略正強化能源礦業、AI半導體等關鍵資源與技術，股市方面建議以美國為核心，歐洲與日本也能作為美國與中國外相對安全的第三市場與製造樞紐。新興市場則聚焦AI產業競爭力突出的台灣、韓國與承接中國製造能力的印度、東協，以及擁有關鍵資源的巴西、澳洲。

在債市部分，高殖利率優勢仍在，預期明年聯準會將降息3碼，美國投資級債有望維持，配合製造業景氣擴張，同步看好新興非投資級債、新興主權債等風險調整後報酬較高的債種。匯市則隨寬鬆政策提振成長，美元動能將隨利率溫和放緩而走弱，可留意高息成熟貨幣及可能受政策扭轉帶動的新興貨幣。

原文出處

延伸閱讀