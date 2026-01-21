國泰金馬年4大主題贈禮 招財金、發財米蘊含心意

迎接2026丙午馬年，國泰金控將新春賀歲贈禮化作對環境、社會、文化的具體行動，推出結合「循環再生、文化傳承、友善耕作、社會共融」四大面向的新春贈禮系列。

從設計理念、材質選用到製作方式，處處融入循環經濟與永續精神，包括由庇護工場製作的共好招財金、選用花蓮小農有機的發財米、採用國際森林認證紙材的精裝日誌，以及結合傳統海棠窗花的馬年紅包袋等。

其中，馬年發財米以「支持在地 × 農業永續」心意出發，嚴選花蓮在地小農稻米，以天然有機、低環境負擔的耕作方式，健全土地更促成生態多樣性保育。

這些主題贈禮，主要是由銀行理專或國壽業務員提供給客戶，表達感恩祝福心意。

不過，國泰金也推出限量的「馬年阿發紅包袋」，民眾只要於活動期間(即日起至2/1)至國泰金旗下數位通路(人壽、銀行、產險、證券官網) 智能助理阿發，完成指定任務，即可參加抽獎，就有機會將限量版「馬年阿發紅包袋」帶回家。

此外，「馬上有錢擴香石禮盒」駿馬造型擴香石，源自台南官田菱角殼再生，經高溫淬鍊，將農業廢料化身藝術品，馬背上的一元硬幣，寓意「一元復始、馬上有錢」，新年財運從此刻開始。

