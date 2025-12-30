國泰金高階主管職務調整 投資長程淑芬轉聘為資深顧問
國泰金（2882）今天（30日）發布重訊，宣布金控投資長、資深副總經理程淑芬職務調整，國泰金控表示，程淑芬將轉聘為資深顧問，公司將持續借重其專業長才，代表公司與國際組織互動，協助指導永續、責任投資、經濟研究等領域，為公司帶來貢獻與產業影響力。
國泰金控在12月宣布的人事異動，包括今天職務調整金控投資長共有五件，還有代子公司國泰世華銀行（中國）公告首席金融市場官異動，新任者瞿憶文，國泰世華銀行（中國）高級經理。
國泰世華商業銀行則公告財務主管異動，由副總經理黃立緯代理；新任內部稽核主管為副總經理林欣佩。國泰投信資訊安全長則為副總經理張景裕。上述職務調整部分已生效，部分則從2026年1月1日起生效。
