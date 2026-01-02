國泰金2026年招募逾7600人 徵77位MA挑戰首年薪百萬

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信2026年徵才計畫正式啟動，預計招募逾7600名內外勤職缺，其中因應AI浪潮，「數位科技」人才需求持續攀升，預計招募逾800位，已連續4年正成長；每年備受矚目的「三大儲備幹部」亦祭出77名職缺，向海內外優秀人才招手，歡迎各領域好手加入。

國泰金表示，數位科技相關人才需求持續擴張，今年將廣招超過800名菁英，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺。

國泰「三大儲備幹部」計畫將於2月中上旬至3月底開跑，今年祭出共77名職缺招募海內外優質人才，首年即挑戰百萬年薪的機會。其中，國泰金預計招募12位GMA（Group/Global Management Associate），透過2年半的跨集團各子公司的輪調培訓，跨足商品、客戶、通路、行銷等專業領域，致力培養具有策略高度及跨領域思維的「金融策略家」。

隨著資產管理業務迅速成長，國泰人壽今年更首度攜手國泰投信鎖定具有潛力的財投人才，預計共招募10位CIM（Cathay Investment Manager），將透過扎實的一年期的財務投資輪調培訓，深入國壽與國泰投信二大金融體系的前、中、後台輪調與專案歷練，成為股票、債券、外匯專業的財務菁英。

因應數位轉型與海外佈局的人才需求，國泰世華銀行CMA（Cathay Management Associate）今年預計招募55位CMA，鎖定對個金企劃、法金國際、AI商業分析、IT資訊應用、金融市場五大領域的優秀人才，透過計畫性輪調，以模組化的方式培育儲備幹部。

國泰金至今已培育許多MA成為集團中高階幹部，並於數位科技、財務投資、管理企劃等領域發揮專業所長。

●國泰金人才招募網--「國泰MA儲備幹部計畫」：https://ma.cathayholdings.com/

●國泰金將於3月7日參與台大校園徵才博覽會，以及3 月15日參與成大南區就業博覽會，現場將介紹國泰在金融儲備幹部、數位科技、永續發展等領域的人才需求與職涯發展藍圖。

