國泰金5度出席聯合國氣候峰會 前進巴西貝倫COP30 總座李長庚、副總温珍瀚擔綱重要講者
【記者許麗珍／台北報導】聯合國第30屆氣候峰會（COP30）於亞馬遜河的門戶──巴西貝倫盛大登場，今年以「熱帶雨林與自然保育」為核心議題之一，象徵全球氣候行動邁入以自然為本的新階段。國泰金控第5度前進聯合國氣候峰會，一連參與三場關鍵會議，以「加速亞洲氣候與自然金融」為主軸，與全球產官學界深化交流。COP30首場會議將於台灣時間12日登場，國泰金控為台灣唯一前進藍區的金融業，持續發揮影響力。
適逢《巴黎協定》十週年，全球氣候治理正式從承諾走向落實，國泰金控永續藍圖也從氣候金融拓展至自然金融領域，將生物多樣性與自然資本納入決策。昨（11日）也宣布響應「貝倫投資人熱帶雨林聲明」（Belem Investor Statement Rainforests），支持全球森林保護行動，呼籲各國政府推動零毀林貿易、強化資訊揭露與法規落實，並將森林保護納入國家自主貢獻（NDC）核心，展現國泰金控加速自然金融市場成形的決心與行動力。
COP30首場會議將於台灣時間12日登場，國泰金控為台灣唯一前進藍區的金融業，由國泰世華銀行副總經理温珍瀚親赴貝倫官方主場藍區，參與由國泰金控、亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）、世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）共同主辦的Asia Finance Event，以擴大亞太氣候金融與投資規模為主軸(Global and regional recommendations to scale up finance and investment in Asia Pacific)，探討新興亞洲市場能源轉型進展、混合金融、氣候金融創新解方等，透過在藍區與全球產官學界交流對話，參與全球氣候政策的討論，也延伸六月份於倫敦的亞洲觀點，持續發揮影響力。
第二場關鍵會議，由國泰金控總經理李長庚擔任COP重要周邊會議「世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）」開場講者，總經理李長庚自2023年（COP28）起，連續三年受邀擔任WCS開場講者，COP28分享「綠色轉型的金融成果與洞察」；COP29倡議進行一場「氣候工業革命」，驅動結構與系統性變革，作為淨零轉型新契機；今年COP30將分享，自亞馬遜走向世界，看見全球永續轉型的希望與機會，呼籲資金快速增長，加速氣候與自然的系統化轉型，成為氣候工業革命的推動力。
第三場關鍵會議則由温珍瀚參與WCS座談，與國際權威環境組織CDP（原碳揭露計畫）氣候總監Amir Sokolowski等人聚焦「以金融之力促進公正能源轉型」討論，將分享從亞洲能源轉型現況與投資機會出發，分析金融業於加速公正能源轉型的角色，並分享國泰推動以人為本能源轉型的觀察與經驗。
此外，國泰金控支持台大實驗林─淺山復育生物信用額度方法學，使復育生物多樣性的價值能被衡量，為國際認證標準奠基，以期未來發展為生物信用額度市場，引領自然金融創新解方，而台大實驗林特於WCS工作坊中舉辦授證儀式，將由温珍瀚代表授證。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜30年暗黑補習班！違規載童畫面曝 被爆體罰關小黑屋 女狂人侵門踏戶轟同業檢舉(壹蘋10點強打)
打炒房國庫也失血 今年前10月個人房地合一稅年減133億
momo Q3獲利2.11元稱霸 PChome轉盈、酷澎台灣爆發
其他人也在看
東華大學深入富世村田野實察 提高社會關懷
記者林中行／花蓮報導 東華大學人文社會科學學院執行教育部高教深耕計畫，在地球公民基金…中華日報 ・ 20 小時前
外送員專法2周內預告！擬保障最低報酬與申訴權
我國外送員累積人次已達15萬人，但卻面臨報酬不透明、停權申訴難等情況，立法院近日已展開審查外送員專法，立委廖偉翔12日質詢勞動部關心部版外送員專法進度及關鍵條文等，勞動部長洪申翰備詢時表示，會在2周內預告外送員草案，目前正在做利害關係方匯整。中時新聞網 ・ 22 小時前
何立峰拋「AI+」全域賦能，採超常規手段衝關鍵技術、布局未來產業
【財訊快報／陳孟朔】中國國務院副總理何立峰在《人民日報》撰文強調，發展新質生產力是贏得大國博弈戰略主動的內在要求，將全面實施「人工智能+」行動，面向千行百業加速數位化與智能化轉型，同時前瞻布局未來產業，打造自主可控、競爭力強的現代化產業體系。何立峰並指出，將完善新型舉國體制、採取超常規措施，推動關鍵核心技術「從0到1」與「卡脖子」領域取得決定性突破。他提出，建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，既要優化提升傳統產業，也要培育壯大新興產業；政策面將在資金、基礎設施等加碼投向新型基建與高端製造，並強化貨幣、財政政策協同，促進由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟模式成形。在市場體系上，何立峰主張縱深推進全國統一大市場建設，破除地方保護與市場分割，防止一哄而上、重複建設與「內捲式」競爭；各地須立足資源稟賦與產業基礎，明確功能定位與合理目標設定。他同時點名中央企業(央企)要扛起「國家隊」責任，在戰略性產業上打頭陣；並發揮民營企業機制靈活、適應性強的優勢，壯大具國際競爭力的創新型與專精特新企業。對外則將擴大高水平開放，統籌運用國內外兩個市場、兩種資源，為新質生產力注入持久活力。與此同時，何立峰強財訊快報 ・ 22 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 23 小時前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 17 小時前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 12 小時前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 1 天前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道驚見大熊在雪中啃南瓜田 日本不冬眠的熊異常變多了
日本秋季今年熊害劇烈，專家指出今年日本山區的橡實嚴重歉收，餓肚子的熊實在太多，紛紛跑到人居住地覓食。北海道週三（12日）就出現了大隻棕熊在雪中啃南瓜甜的狀況，今年不冬眠的熊恐怕真的異常變多，熊害很可能在冬季持續。太報 ・ 15 小時前