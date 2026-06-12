國泰金6月30日除息！股利這天入帳 國泰世華2500萬美元投入「企業投資美國融保」
國泰金控除息日出爐！包括普通股與特別股，都在6月30日除息，想要參與除息的投資人，最晚要在29日買進，就能在7月28日入帳領錢。
國泰金普通股將配發現金股利每股3.5元，合計分配513.42億餘元。
國泰金甲種特別股現金股利每股配發2.526元。
國泰金乙種特別股現金股利每股配發2.28065753元。
此外，國泰世華銀行今(12)日宣布參與國家發展委員會所推動之「企業投資美國融資保證機制」專案，並由副總經理林逸群代表出席該專案之出資意向書簽訂典禮，以實際行動響應政策，未來亦將結合各式跨境金融解決方案，支持台灣企業拓展美國市場。
國泰世華銀指出，多年來持續協助客戶處理對外投資所衍生的資金融通、跨境調度、外匯管理，及後續營運等多元需求。此次「企業投資美國融資保證機制」結合國家發展基金，與金融機構資源，透過融資保證方式，協助企業取得赴美投資所需資金，有助提升銀行風險應對能力與案件承作量能。
本次國泰世華規劃出資金額2500萬美元投入該保證機制，未來將依照相關規範，在兼顧授信品質與風險控管下，支持企業因應赴美投資過程中的資金調度與營運銜接需求，穩健拓展美國市場。
在跨境金融服務上，國泰世華以全球企業網路銀行Global MyB2B為核心，打造涵蓋財務評估、資金融通，以及後續營運管理的一站式金融服務，協助企業整合海內外帳戶資訊，例如母公司可透過平台查詢並管理子公司，或關係企業於國泰世華海內外分、子行帳戶，掌握餘額、轉帳與匯款等資金動態；平台亦提供薪資轉帳、跨境調撥、繳費繳稅、線上解匯、外幣換匯與收付帳款追蹤等功能，並可依企業內部管理需求設定不同使用權限，協助客戶提升財務作業效率、資金運用效率、匯率風險應對能力，強化營運管理彈性。
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