國泰金7度奪卓越領航獎首獎

國泰金七度贏得「卓越領航獎」首獎佳績，由國泰人壽協理廖昶超代表出席領獎。

2025年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」舉行頒獎典禮，國泰金控整合集團力量，透過採購社創服務與商品，以行動支持社會創新，第七度贏得「卓越領航獎」首獎佳績。今年度國泰金控再度偕國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，積極落實責任採購原則，年總累積與23家「社創企業」合作，社創企業採購金額突破2.3億元，相較去年成長近四倍，展現國泰力推責任消費的承諾。

國泰自2018年起積極參與「Buying Power」計畫，為第七度榮獲首獎，透過採購商品與服務的過程，深入了解社會創新組織背後的理念與堅持，並逐年發掘、攜手優質社創夥伴共創更好，迄今累計採購社創商品及服務已逾4.5億元，採購項目多元，包含員工教育訓練、保戶服務、VIP活動、交通接駁、辦公大樓溫室氣體盤查與清潔服務等。其中社創服務類採購金額占比89%，社創商品採購金額占比11%。

國泰人壽從內部推動人才培育，截至今年，社創企業採購金額較去年同期顯著成長近五倍。國泰產險採購多元社企商品，涵蓋永續顧問服務、清潔服務、印刷品等，其中永續顧問服務包含ISO20400永續採購指南輔導、ISO14064溫室氣體盤查、GHG Protocol(溫室氣體盤查議定書)範疇三及PAS2060碳中和輔導費用，藉由實際行動支持弱勢就業與環境友善。

國泰證券社創採購以節能減碳、環境永續的諮詢顧問服務為主，輔導內容涵蓋用電數據匯整、GHG Protocol(溫室氣體盤查議定書)範疇三、ISO20400永續採購等，其次有銀色大門社福平台，為弱勢長者送餐、寒冬送暖等社會關懷行動。國泰投信今年度舉辦「永續日」，由總經理張雍川帶領百名志工及眷屬深入宜蘭寒溪部落，舉行植樹公益活動，透過實際採購在地物資與志工參與，推動生態復育與原住民文化共融。