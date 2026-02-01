國泰高雄飛港航班引擎異常！急返航小港機場平安落地

今（2月1日）國泰航公CX449高雄飛往香港航班，在上午7點45分起飛約半小時左右，因1號發動機（左側）出現異常訊號，依程序返航檢修。國泰航空示意圖，非涉事航機。（任義宇攝）

今（2月1日）國泰航空CX449高雄飛往香港航班，在上午7點45分起飛約半小時左右，因1號發動機（左側）出現異常訊號，依程序返航檢修，高雄航空站證實是發動機壓力不足，機上旅客已簽轉至其他航班，飛機則留場內檢修。

據了解，CX449班機今日採用A321neo機型執飛，在7點45分起飛後，約半小時左右亮起故障燈號，1號發動機潤滑油壓力不足，飛行員依規定要降落最近機場，因此飛返高雄機場，於8點45分平安落地。

廣告 廣告

高雄航空站證實，CX449落地後停於31號登機門，將機上約200名旅客簽轉其他航班，飛機留在機場內進一步檢查，詳細故障原因還有待釐清。

今日有航迷就拍攝到，CX449班機今日返回高雄機場降落時，1號發動機因故障，沒有開啟反推（減速）裝置，透露國泰的A321neo算是該航空公司裡面的新飛機，也是唯一的窄體（單走道）機隊，目前約有16架專飛短途航線。

更多中時新聞網報導

《小鬼當家》媽媽辭世 麥考利克金悲慟發文

澳網》擊敗張德培徒弟 小祖維瑞夫連3屆闖4強

張鈞甯同框導演男友罕放閃