國泰00878配息公告出爐！從4月低點強彈逾2成 穩居高股息ETF人氣王

【記者呂承哲／台北報導】輝達GTC大會帶動AI熱潮再起，加上美國科技巨頭財報亮眼、台灣9月景氣燈號轉為代表擴張的黃紅燈，景氣回溫跡象明顯。國泰投信指出，AI、高效能運算（HPC）與雲端需求推升台股屢創波段新高，景氣轉強與出口暢旺預示台股進入健康成長循環。在此背景下，兼具季配息與長期成長潛力的國泰永續高股息（00878）持續吸引資金配置。

00878於10月公告收益分配，每股配發0.4元，維持前次水準。以週五收盤價21.72元計算，單次配息率約1.84%，年化達7.37%。參與除息的最後買進日為11月17日，股息預計於12月12日發放。00878受益人數居高股息ETF之首，根據10/31當週統計，受益人數來到168.05萬人，從4月低點以來上漲超過2成，國泰投信強調，該基金結合ESG永續選股邏輯與穩定配息機制，持續受到長期投資人青睞。

根據Bloomberg統計，台灣加權報酬指數近10年股息貢獻度達39.76%、20年高達58.8%，顯示股息為長期報酬關鍵來源。00878採季配息機制，追蹤結合ESG選股的永續高股息指數，鎖定大市值、具獲利與穩定配息能力企業。2024年總費用率僅0.42%，為同類型ETF中最親民，且內扣費用自2021年起逐年下降，周轉率低、產業分散度高，充分體現低成本、穩定報酬與普惠金融精神。

AI熱潮推動台灣電子供應鏈訂單暢旺，2025年資通訊外銷訂單年增率達33.1%，顯示AI伺服器需求強勁。00878成分股中，「AI＋Apple」雙A類股占比達50.02%，涵蓋聯電、聯發科、日月光等具題材代表性企業，受惠於半導體與電子產業成長動能。同時，金融股在利率環境改善下獲利回升，國泰金、中信金為前兩大成分股，隨景氣復甦有望補漲。

00878強調均衡配置，涵蓋電子、金融、傳產三大產業，在景氣循環中具備分散風險效果。經濟部數據顯示外銷訂單暢旺，台股多次創高，電子供應鏈動能延續。相較美股長期本益比偏高，台股仍位於低位，未來在AI、高速運算、綠能轉型與碳稅制度上路帶動下，評價有望提升。00878同時為台灣規模最大ESG ETF，長期具配置價值。

國泰投信基金經理人江宇騰表示，00878自成立以來快速累積逾百萬股民與4,500億元資產規模。雖近期市場討論高股息ETF殖利率下修，但投資人應綜合考量歷次配息、填息能力、費用率與周轉率，而非僅以單一指標評估。建議投資採定期定額與長期持有策略，以平衡時機風險、穩健累積財富。

