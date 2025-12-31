國泰00881、00701配息出爐！「這檔」元月除息2.65元創新高、半年配息率達8.12%

國泰台灣科技龍頭（00881）今（31）日發布 2026 年首次收益分配評價結果，每單位擬配發 2.65 元，若以今日收盤價 32.62 元估算，半年殖利率高達 8.12%。00881 將於明年 1/20 日除息，最後買進日為 1/19 日，股息將於 2/12 日發放。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 國泰投信旗下高含「積」量、匯聚台股科技龍頭股的ETF——「國泰台灣科技龍頭」（00881）今（31）日發布 2026 年首次收益分配評價結果，每單位擬配發 2.65 元，若以今日收盤價 32.62 元估算，半年殖利率高達 8.12%。00881 將於明年 1/20 日除息，最後買進日為 1/19 日，股息將於 2/12 日發放。

國泰投信旗下另一檔台股ETF——「國泰股利精選30」（00701）與 00881 同樣為每年除息兩次，今日官網同步宣布明年初次收益分配評價結果，每受益權單位擬配發 0.7 元，以今日收盤價 29.22 元換算，單期配息殖利率 2.39%。

00701 成分股有 66% 精準聚焦金融保險業，市場預期 2026 年聯準會（Fed）還會持續降息，帶動資本市場維持高檔表現，金融業前景備受看好，投資人可透過 00701 參與金融產業成長契機。

2025 年台股雖遇上關稅風波，大盤仍在 AI 族群帶動下震盪上攻，加權指數更於盤中來到 29,909 點新高，最後收在 28,963 點，亦刷新收盤最高紀錄，國泰投信表示，台股在強勢科技國家隊加持下，仍有望持續挑戰高點。

00881 今年開市場之先例，ETF有三大突破，帶動基金規模增加逾新台幣 100 億元：

一、更貼合ETF投資主題，基金由「國泰台灣5G PLUS ETF基金」更名為「國泰台灣科技龍頭ETF」（原名：國泰台灣5G PLUS ETF）」，幫助投資人快速辨識ETF成分股，從名稱上便能判斷該檔基金掌握台系科技類股，並聚焦AI產業龍頭。

二、今年國泰投信與日本大和資產管理合作，看準台灣科技國家的堅強實力，成功在東京證交所上市追蹤 00881 的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，讓日本投資機構與散戶不用出國或申辦台灣證券帳戶，也能參與台股市場，其跨境連結ETF於東京證交所掛牌短短 3 個多月，規模成長達 524%。

三、00881 與國泰投信旗下另一檔台股市值型ETF——「國泰台灣領袖50」（00922）在金管會放寬ETF單一持股上限至大盤權重後，隨即跟進調整指數規則，目前基金最大成分股台積電占比 41.53%，讓想追逐科技成長趨勢的投資人，更能追逐投資目標，為 00881 更添市場競爭力。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，展望明年，AI 有望帶動台系產業鏈全年保持出口暢旺，加上在今年聖誕行情結束後，外資即將歸隊，台灣擁有垂直分工與技術領先優勢，在全球市場中難以取代，台股將迎來「元月行情」，此時操作可側重 AI 類股比重較高的ETF，以追逐產業整體成長的思維調整資產配置。

00881 基金聚焦台灣最具競爭力、兼具流動性與獲利能力的 30 檔大型科技類股，其中有近 95% 成分股遍布 AI 產業上、中、下游及周邊族群，包括「護國神山」台積電（2330），伺服器代工巨頭鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231），及 IC 晶片設計龍頭聯發科（2454）、聯詠（3034）及瑞昱（2379），此外還納入散熱大廠奇鋐（3017），探針卡設計廠旺矽（6223），幫助投資人打包 AI 龐大的長期商機。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

