國泰00922、00725B明入息 21萬人受惠
【記者柯安聰台北報導】證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。台股ETF最新（11/7）受益人數達1154萬1284人，較上周（10/31）增加11萬9062人，ETF市場持續熱絡。
國泰投信旗下2檔熱門ETF包括國泰台灣領袖50（00922）與國泰投資級公司債（00725B）於10月20日除息後，配息都將於11月13日進帳，預計將有21萬人受惠。
國泰投信ETF研究團隊指出，美政府停擺終於有望結束，市場等待延後發布的多項經濟數據出爐，以尋找聯準會降息的下一步動向，美股指數11日表現有漲有跌，儘管道瓊指數大漲逾 500 點，並創歷史收盤新高。不過，受AI 巨頭輝達股價下跌拖累，費城半導體指數下跌2.5%，AI泡沫化擔憂再次為股市帶來不確定性，但可以確認的是川普2026年即將面對期中選舉，勢必會有更多提振經濟表現的措施，尤其是2026聯準會即將換陣上任，市場預期將加快放寬貨幣政策，對明年股債表現依然樂觀。
國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，台積電做為全球最大的晶圓代工廠，今年以來股價已上漲逾36%，目前在台灣加權指數中占比接近43%。00922作為率先調升台積電權重的市值型ETF，成為重點受惠的ETF之一，台積電昨董事會拍板現金股利調高到6元，創下季度股利新高，預計對明年3月除息的ETF配息來源注入豐盛活水，值得投資人期待。
此外，00922第2大持股鴻海占比6.07%，今年在AI熱潮帶動下，股價同樣漲幅逾35%，最新公布的10月合併營收創歷史新高，達到8957億元，外資維持「買進」評等，從評價面來看，台股電子類雖然今年以來漲勢驚人，不過細看電子類本益比，截至10月底仍落在20.66倍，距離2024年高檔的23.27倍，仍有1成以上的空間，雖台股仍處高檔震盪，但投資人可善用ETF分散佈局，更有機會搭上台股Q4旺季行情。
國泰投資級公司債經理人李育齡表示，聯準會降息路徑不變，景氣的弱化也有利後續美債利率走降。短線上，美債殖利率主要以區間震盪看待，建議投資人可採槓鈴策略，長短債皆布局，有利控制風險。以短天期債券搭配長天期的方式，以「收益」為優先，配置高品質、長天期的美國公債與投資等級債，隨著降息腳步逐漸明朗，長天期債券對利率較敏感，其潛藏的資本利得空間也較大。其中00725B為市場上少數規模千億級以上的投資等級債券ETF，規模大、流動性佳，有季配息機制，海外債息還有免稅優勢，適合大戶投資人或退休族等，納入債券配置的核心部位。（自立電子報2025/11/12）
