國泰4檔債券ETF分紅囉！00933B、00780B這樣配息 同日入帳

存債領息族請留意！國泰投信旗下4檔債券ETF， 包括國泰10Y+金融債(00933B)、國泰A級金融債(00780B) 等，都將在11月18日同步除息，國泰投信已經公告初估的配息金額，想要參與領息的投資人，最晚要在17日買進，就能在12月12日領到錢。

國泰10Y+金融債（00933B）是每月配息的金融債ETF，指數成分債多為國際大型系統性銀行，是台灣首檔月配型及有收益平準金機制的債券ETF，這次初估配息0.072元，維持連續4個月相同配息。

每季配息的國泰 A 級金融債（00780B），這次要配息0.47元，是2023年2月除息0.5元以來的新高配息金額。

每季配息的國泰 A 級醫療債（00799B），本季要配息0.55元，連4季配發相同金額。

一樣季配息的國泰 A 級公司債（00761B），本季要配息0.41元，低於上一季的0.43元，也是2023年11月除息以來的新低。

以上4檔ETF，除息日都是11月18日，最後買進日為11月17日，12月12日入帳。

國泰投信表示，台股創新高突破28000點後，持續於高檔震盪，由於今年以來成長股多數已漲過一輪，現階段建議可將焦點轉向金融股或高息股，有機會迎來落後補漲行情；債券ETF方面則可留意金融債ETF，在降息初期把握價格甜蜜點。

國泰10Y+金融債（00933B）基金經理人鄭凱允表示，10月底FOMC符合市場預期降息1碼，但Fed理事在利率決策投票上出現明顯分歧，加上會後聲明將經濟活動從成長趨緩轉為溫和擴張，進而讓市場擔憂未來降息速度可能放緩。整體FOMC會議偏鷹，金融市場反映降息預期縮窄，美債殖利率跳升，債價受到影響。但觀察債市交易，在股市評價偏高、波動加劇的環境下，金融債因具備類公債特性，仍是大戶及法人資金配置的重要選項。

00933B追蹤指數為「彭博10年以上美元金融債券指數」，成分股涵蓋美國六大巨頭銀行等全球金融機構，投資範圍遍及全球，國家分布包含美國、英國等，囊括眾多優質金融企業，降低單一國家風險，且信用評等皆為投資等級。

鄭凱允指出，台積電9至10月持續加碼金融債，顯示大型機構對金融債的高度信心。美銀10月調查也顯示，投資人偏好投資等級債的比例顯著上升，資金流入強勁，現金水位降至近年低點。

00933B規模自8月底以來連兩月增加，已達新台幣889億元，千張大戶佔集保庫存數比例逾58%，受益人數逾10萬多人，顯示法人與高資產族群高度認同其配置價值，國泰投信建議投資人可效法法人投組策略，在降息期間掌握金融債ETF的布局時機。

