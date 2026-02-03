國泰4檔債券ETF分紅囉！00933B、00780B配息揭曉 同日入帳

存債領息族請留意！國泰投信旗下4檔債券ETF， 包括國泰10Y+金融債(00933B)、國泰A級金融債(00780B) 等，都將在2月26日同步除息，國泰投信已經公告初估的配息金額，想要參與領息的投資人，最晚要在25日買進，就能在3月23日領到錢。

國泰10Y+金融債（00933B）是每月配息的金融債ETF，指數成分債多為國際大型系統性銀行，是台灣首檔月配型及有收益平準金機制的債券ETF，這次初估配息0.072元，維持連續7個月相同配息。

每季配息的國泰 A 級金融債（00780B），這次要配息0.47元，連2季不變，維持2023年2月除息0.5元以來的新高配息金額。

每季配息的國泰 A 級醫療債（00799B），本季要配息0.55元，連5季配發相同金額。

一樣季配息的國泰 A 級公司債（00761B），本季要配息0.41元，略優於上季配息的0.408元。

以上4檔ETF，除息日都是2月26日，最後買進日為25日，3月23日入帳。

