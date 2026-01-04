國泰4檔海外ETF元月除息！00830狂配9元創新高 經理人這樣說

國泰投信旗下4檔海外ETF，都將在元月20日除息交易，讓人驚艷的是，國泰費城半導體（00830）初估配息9元，創成立以來新高，以上週五（1月2日）收盤價58.35元計算，殖利率高達15.42%。

跟00830一樣是每年配息的，還包括國泰北美科技（00770），這次初估配息4.2元，同樣是成立以來新高，若以最新收盤價58.1元計算，年化殖利率也達7.23%。

半年配息一次的國泰臺韓科技（00735），這次初估配息1元，是2024年7月除息2.73元以來的新低，年化殖利率約3.6％。

同樣是半年配的國泰標普低波高息（00702），這次初估配0.65元，是近1年的新低，年化殖利率約5.5％。

上述4檔ETF除息交易日都是1月20日，想參與除息的投資人，最後買進日是1月19日，股利發放日是2月12日。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，近年來費半指數屢創新高，2025年報酬率達42.23%，遠超美股其他指數，連帶基金資本利得亦逐步提升，00830成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。

國泰北美科技（00770）基金經理人林淑娟表示，00770聚焦美國AI、5G、雲端及大數據，成分股涵蓋Microsoft、Apple、Google 及 NVIDIA等產業領袖，涵蓋美國廣泛科技產業，和00830同樣採年配息機制，因布局更加多元，同樣受到投資人青睞。

國泰投信表示，隨著AI技術快速發展，關鍵技術及產業主導權仍高度集中於美國市場，成為全球產業核心成長引擎，在此趨勢下，投資人可透過美股ETF參與AI長線成長機會。

國泰投信ETF研究團隊分析，美國經濟2025年起伏震盪，多項利多因素可望持續帶動2026年。第一大因素，因美國總統川普推動減稅措施《大而美法案》，帶來多項租稅抵減，企業投資支出可全額列為費用，使得資本支出不再侷限於資料中心與AI領域；第二，市場普遍認為關稅不確定性下降，對等關稅對全球供應鏈的影響有限。

第三，聯準會展開降息循環，2025年美國就業市場持續降溫，每月新增就業人數較一年前大幅下滑，失業率也逐步上升，這是聯準會官員在年底最終形成共識、進一步降息的重要原因，且川普即將提名聯準會新任主席，可預期未來聯準會將主張更低的利率，2026年持續降息的機率仍大；更重要的是，AI需求及應用將持續爆發，帶旺半導體訂單暢旺，投資人透過佈局00830、00770，參與半導體整體產業投資關鍵。

