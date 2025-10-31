



東北季風來臨前超前部署，打造科學化海岸巡查新典範，海洋委員會國家海洋研究院（下稱國海院）與海巡署北部分署合作，10月29日至31日於新竹、宜蘭、基隆，辦理三場「GoOcean海洋遊憩風險資訊教育訓練暨共創工作坊」，逾百位第一線海巡幹部與隊員參與。本次訓練以「系統教學＋情境共創」為設計主軸，聚焦GoOcean平台之科學化風險評估指標與操作，著重於如何透過GoOcean掌握最精準的風、波浪、海流等即時海況數據，協助隊員在短時間內運用科學資訊，客觀掌握風險分級與判定方式；並以第一線勤務情境與痛點為題進行分組共創，將討論成果整理為可執行的服務改善清單，強化GoOcean平台「好懂、好用、可落地」的工作介面。

本次工作坊同時是「使用者研究」與「實戰訓練」，目標是建立海巡勤務需求與資訊服務設計之間的互動回饋機制，讓GoOcean更貼近第一線作業情境，進而減少季節性海域遊憩事故。而課程內容分為兩單元：上半場由國海院研究人員講授GoOcean平台之風險評估指標與操作，目的讓第一線海巡人員從過去的經驗式判斷，轉為以系統提供的海氣象科學數據為基礎，提升海域安全勸導的準確度與說服力；下半場採分組共創，討論勤務情境下海洋環境資訊的應用痛點與改善方向，透過便利貼彙整與分組發表，形成可執行的服務改善清單。此實戰訓練確保了隊員能將GoOcean的資訊，確實校準到巡查、勸導與管制作業節點，期望能大幅增進其認知與應用能力。

國海院攜手海巡署北部分署推動「GoOcean」訓練與共創 守護北部海岸遊憩安全

國海院院長陳璋玲表示：「GoOcean 的核心，是把科學化的海況觀測與風險分級，用民眾好懂、單位好用的方式，放進每天的安全決策。這次和海巡北部分署共同辦理教育訓練與共創，我們以『情境導入、實機操作、回饋迴路』為原則，蒐集第一線在巡查、勸導與通報中實際需要的資訊，轉化為產品優化與服務標準。國海院將持續把離岸流、風浪、潮汐與即時天氣等關鍵資訊，用更直覺的介面、更穩定的服務呈現，讓民眾在出發前與現場都能理解風險、避開危險，真正把『科學』落實為『安全』。」

海巡署北部分署分署長廖雲宏指出：「東北季風期間北海岸長浪與流場變化快速，必須以科學資訊支撐現場決策。本次與國海院合作，聚焦「資料—工具—流程」三者對齊：以GoOcean的風險分級為依據，校準巡查、勸導與管制作業節點，同步蒐整第一線回饋，可作為後續勤前教育、到點告示與通報流程優化的依循，提升整體海域安全量能。」

參與共創討論的國立臺中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全博士指出：「從社會影響力管理的角度來看，國海院與海巡署的協作，是把科研輸出轉為公共價值的正確且關鍵的一步。只要把『何時需要哪一種資訊』講清楚、做簡單，資訊就能跨越最後一哩，從產出（outputs）走向成果（outcomes）與影響（impact），更有效支撐第一線的行動決策。」



