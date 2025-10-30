國海院攜手海巡署教育訓練 守護海岸遊憩安全

記者孫建屏／高雄報導

為強化東北季風來臨前安全作為，國家海洋研究院與海巡署北部分署合作，自29日至一連3天，分別在新竹、宜蘭、基隆等地辦理3場「GoOcean海洋遊憩風險資訊教育訓練暨共創工作坊」，聚焦GoOcean平台的科學化風險評估指標與操作，並以海巡第一線勤務情境與痛點為題進行分組共創，將討論成果整理為可執行的服務改善清單，強化GoOcean平台「好懂、好用、可落地」的工作介面，打造科學化海岸巡查新典範，為民眾安全把關。

3天的工作坊有百餘位海巡同仁參加，訓練以「系統教學＋情境共創」為設計主軸，著重於如何透過GoOcean掌握最精準的風、波浪、海流等即時海況數據，協助隊員在短時間內運用科學資訊，客觀掌握風險分級與判定方式。

同時此一教育訓練與共創也是「使用者研究」與「實戰訓練」，目標是建立海巡勤務需求與資訊服務設計的間的互動回饋機制，讓GoOcean更貼近第一線作業情境，大幅增進海巡同仁認知與應用能力，進而減少季節性海域遊憩事故。

國海院院長陳璋玲表示，GoOcean 的核心是將海況觀測與風險分級科學化，用民眾好懂、單位好用的方式，放進每天的安全決策，國海院也將持續把離岸流、風浪、潮汐與即時天氣等關鍵資訊，用更直覺的介面、更穩定的服務呈現，讓民眾在出發前與現場都能理解風險、避開危險，真正把「科學」落實為「安全」。

北部分署分署長廖雲宏指出，東北季風期間，北海岸長浪與流場變化快速，必須以科學資訊支撐現場決策。此次與國海院合作，以GoOcean的風險分級為依據，校準巡查、勸導與管制作業節點，同步蒐整第一線回饋，可作為後續勤前教育、到點告示與通報流程優化的依循，必然有助提升整體海域安全量能。

國家海洋研究院與海巡署北部分署合作舉辦3場「GoOcean海洋遊憩風險資訊教育訓練暨共創工作坊」，打造科學化海岸巡查新典範，為民眾安全把關。（國海院提供）

東北季風期間，海巡署北部分署加強北海岸巡邏勤務，守護民眾安全。（海巡署北部分署提供）