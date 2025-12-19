國海院舉辦諾大師競賽決賽與海洋論壇 共譜永續新篇章
當AI與資料分析成為全球永續發展的重要驅動力，透過大數據探索海洋議題正掀起新一波創新浪潮，由海洋委員會國家海洋研究院主辦的「二○二五第三屆諾大師海洋大數據競賽」十八日於高雄軟體園區南區綜合大樓會議廳舉行決賽暨頒獎典禮，來自全國各地的高中及大專院校學子參與其中，並以海洋資料為驅動力，展示了他們在推動永續發展方面的創新能量，國海院院長陳璋玲蒞臨頒獎，並與學子交流及嘉勉。(見圖)
國海院今(十九)日說明，同日亦與中華永續發展交流協會合作辦理「第四屆海洋永續論壇」，以「海洋環境×海洋大數據×永續治理」為主軸，於決賽評審時段邀請與會嘉賓與參賽團隊共同聆聽專題分享，串聯青年創意與產官學研對話，攜手推動藍色永續新未來。
本屆海洋大數據競賽以「資料驅動海洋創新」為核心，運用「國家海洋資料庫及共享平臺」(National Ocean Database And Sharing System, NODASS)分析海洋變遷趨勢，探討氣候變遷、海洋保育、漁業資源與藍色經濟等議題；初賽共吸引高中組三十組、大專組十六組報名，橫跨二十一所高中及三十個大專校院科系，破百人參與，經過複賽最終共有高中組、大專組各八支團隊脫穎而出晉級決賽。
該競賽中，臺大海洋研究所博士生賴以平以「雙重身分」跨界共學，雙重身分參賽；她不僅指導內湖高中團隊晉級決賽，同時以研究生身分參加大專組競賽，以行動跨域實踐與知識推廣，展現科研與教育融合的多元風貌。此外，文藻外語大學國際經濟系學生首次參賽即晉級決賽，以社會科學視角切入海洋議題，探討產業永續與藍色經濟，展現「資料不設限」的創新精神，該團隊提到，我們或許不是海洋專業出身，但卻能用經濟數據與社會觀察，為海洋提出不同的問題與解方。
中華民國海軍軍官學校與國防大學聯隊再次攜手參賽，延續跨校合作成果，憑藉穩健的研究實力與團隊默契，連續兩屆榮獲特優肯定，展現軍事院校在海洋科技與跨域應用上的持續深耕與卓越表現。
另外，在NODASS圖文創作項目中，學生們結合生活經驗與NODASS資料庫創造藝文與海洋科學有趣的連結，其中高中組內湖中學畫作的意涵，熱浪造成的火紅場景，天空如火一般熾熱，白化的珊瑚在海底遭到破壞，黑暗的海面宛如被災害消耗殆盡，我們用黑灰色的海洋與珊瑚，象徵已遭到破壞的海洋生態；用橘紅色的海浪，象徵「熱浪」在燒灼海洋；用不斷竄升的折線圖，代表自然破壞下溫度的上升；用長條圖意味著熱浪來襲時溫度上升的快速。
為深化海洋資料應用與政策治理對話，國海院並與中華民國永續協會共同舉辦「第四屆海洋永續論壇」，邀請國立臺灣海洋大學海洋生物研究所邵廣昭講座教授與國海院陳璋玲院長共同與談「海洋環境之治理新策略」；國立中山大學海洋科學系張詠斌副教授則分享「海洋大數據之應用新契機」，促進跨領域觀點的深度交流。透過論壇安排，讓青年團隊得以親身參與專家學者的討論，將創新研究成果延伸至永續實踐與政策治理交流的場域，形成知識共享與行動深化的正向循環。
國海院陳璋玲院長表示，這場競賽不僅是比賽，更是一場青年與海洋的對話。從資料中理解海洋，從創意中實踐永續，實踐「知其然，更要知其所以然」的學習精神，正是臺灣邁向藍色未來的力量來源。國海院將持續以NODASS平臺為核心，推動資料開放、教育連結與國際合作，攜手社會各界共築具韌性與希望的藍色未來。
海洋委員會及國海院自二○二五年起推動「建構海洋素養典範國家及海洋產業人才升級中長程計畫」，培養能與海共融、懂得運用科技的下一代，正是推動臺灣邁向藍色永續的關鍵；期許青年學子以資料為槳、創意為帆，將學習化為行動，讓海洋永續不只是口號，而是每個人共同的責任與使命。
