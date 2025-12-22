國海院100噸級、300噸級海調船今安放龍骨

記者孫建屏／高雄報導

台灣國際造船股份有限公司承造海洋委員會國家海洋研究院100噸級、300噸級海洋基礎資料調查船，今（22）日在台船公司高雄廠區舉行安放龍骨祈福儀式；此兩艘100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船，預計民國115年第3季下水，並於116年第2季交船。新建造的調查船服役後，將透過配賦調查儀器設備提升我國海洋研究效率，並更深入地探索廣闊的海洋。

台船公司表示，100噸級海洋基礎資料調查船船長35公尺、船寬7.5公尺、船深3.7公尺，船體採船身鋼質，上構鋁合金設計，推進系統具備低轉速運作能力，且為複合推進動力模式驅動左右舷推進軸及螺槳，作業船速時以電動馬達經減速機驅動螺槳；全速航行時則以推進用柴油主機經減速機驅動螺槳。

300噸級海洋基礎調查船船長40公尺、船寬9公尺、船深3.7公尺，船體材質設計同100噸級，可使用動態定位系統操控舵、螺槳與側推進器，駕駛室內的後操控站可供人員面向船艉操船，大幅提升船舶操作性能。

台船公司指出，100噸級海洋基礎資料調查船將執行海洋生態與保育相關調查之樣本收集工作，300噸級海洋基礎資料調查船將執行淺海與離島探測調查任務，此兩型船均配有與其任務相應的調查儀器設備，包括淺海多波束聲納、或單波束聲納，以收集淺海海床及海底地形測繪資料。

同時，甲板機械可進行小型水下設備或感測器的施放、拖曳及回收；溫鹽深儀與輪盤採水器收集海水及樣本儲放，並設有多種實驗室及儀控室，具備資料、樣本收納及研究環境，提供海上即時分析處理、計算及保存等作業需求。

台船公司說，將戮力完成100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船，並作為我國海洋科研人員的堅強後盾。

國家海洋研究院委託台灣國際造船股份有限公司承造的100噸級、300噸級海洋基礎資料調查船，今日在台船公司高雄廠區舉行安放龍骨祈福儀式。（台船公司提供）