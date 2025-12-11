「國漫女神」招認：肉眼可見變胖 養成吃貨男主角！不顧形象狂嗑豬腳

《宴遇永安》王影璐飾演「沈韶光」，穿越到古代經營酒肆。愛爾達電視提供

25歲的中國女星王影璐有「國漫女神」封號，在《宴遇永安》飾演穿越古代的「沈韶光」，以煎餅果子、火鍋等現代美食經營「沈家酒肆」，逐漸在市井站穩腳跟。偶遇京兆少尹「林晏（李昀銳 飾演）」，男女主角從誤打誤撞的騙婚同居，到日漸相處之下產生情愫。

王影璐第一次和李昀銳合作，被問到對方和角色是否有反差時，她笑說：「少尹（林晏，李昀銳飾）肯定沒有這麼貪吃，小林（李昀銳）很貪吃！」坐在一旁的李昀銳馬上搖頭連喊5聲「不」，「我覺得少尹內心是貪吃的，只不過他在沒有遇到沈韶光之前，他不知道這個世界上有這麼多美食，所以從他剛開始比較冷酷的外表，然後變成一個小吃貨的話，其實他內心就是一個吃貨，跟我一樣」。

《宴遇永安》王影璐（左）、李昀銳CP感強，粉絲敲碗二搭。愛爾達電視提供

至於王影璐和沈韶光是否有相似處？李昀銳則說：「剛開始我們其實都比較慢熱一點，但其實大部分是很相近的，因為璐璐（王影璐）到後面也是個『小萌物』，很可愛、活潑！」兩人從戲裡甜到戲外，也被觀眾敲碗希望他們能快速二搭現代戲。

《宴遇永安》不僅是穿越劇，也是充滿美食的輕鬆喜劇，李昀銳和王影璐異口同聲的說：「我們真的肉眼可見的變胖了！」而劇中有個「林晏」狂啃豬腳的名場面，李昀銳笑說：「這把我這個一直以來很矜持的少尹形象給毀了，那都是真吃、還有點燙嘴呢，我大概啃了4個5個豬腳吧。」

李昀銳不顧形象狂嗑4、5個豬腳。愛爾達電視提供

李昀銳「花瓣吻」太害羞！王影璐笑虧：有發現

此外，兩人在劇中營造的CP感也深受粉絲喜愛，被問到彼此對角色間情感變化的看法時，李昀銳說：「我覺得是日久生情，一開始他們都沒有意識互相在靠近，隨著一點點的互動，每當少尹受傷的時候，他才發現韶光一直陪在身邊、慢慢就愛上她了。」

李昀銳也加碼爆料一個「花瓣吻」的拍攝小故事，「我們倆在拍的時候，沒有想到我會這麼害羞，大概就跟觀眾在看那場戲一樣」。而王影璐笑著回說：「我在你旁邊有發現喔。」《宴遇永安》12月15日起，週一至週五晚間六點愛爾達影劇台全台首播。

《宴遇永安》王影璐（右）、李昀銳唯美「花瓣吻」掀討論。愛爾達電視提供



