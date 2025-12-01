國無兵恆亡！徐國勇酸國民黨：不能上完廁所才去買衛生紙
賴清德總統日前宣布編列1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑，兩岸現在要面臨戰爭。民進黨秘書長徐國勇痛批，這叫不正當連結，國民黨是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國，「國無兵恆亡」，講得粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？
民進黨中國部今舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。而在野質疑提高國防預算是準備打仗，徐國勇說，國防預算若要連結戰爭，過去稱「國無兵恆亡」，國家若無軍隊一定滅亡，因此自我保護能力實屬必要。
徐國勇指出，國防預算如果這樣子就叫做跟戰爭連結在一起，他用幾句話互勉。從早以前有句話，「國無兵，恆亡」。「兵」指的就是軍隊，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以保持一定的保護能力、自我保護能力是必要的。
徐國勇指出，相信每個人家裡都有鎖，「難道你有鎖，就代表這就是小偷必來臨嗎？」有的人講得更粗魯，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，你上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙，「用上廁所是粗魯了一點，不過這個比喻的是讓人家一聽就懂」。
徐國勇強調，當對於侵略我們的境外勢力有些防備，這本來就是必須的。天氣冷，出門時媽媽也會叫你多加一件衣服，難道你要出去外面冷個半死以後，回來才說「我很冷」，才去買衣服？你可能就來不及了。
徐國勇認為，1.25兆不要用數字來看，要把它除以8年，請問這個特別預算合不合理？非常的合理。若硬把它做不正當連結，連結說這就叫宣布戰爭來臨等，就是中了共產黨的計，它就是用這個來威脅台灣，國共多少次和談，每次都是削弱國民黨實力、強大共產黨，最後結果就是國民黨「打輸跑贏」，蔣介石當年跑來台灣時並沒有總統身分。
徐國勇痛批，國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，要把台灣送給中國，這不是我們要的，我們和中華人民共和國互不隸屬，我們必須保持一定的實力，只有備戰才能避戰，這是必然道理，「國無兵恆亡」，不要忘記這句話。
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 2 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 5 小時前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 6 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 3 小時前
香港人均所得比孟加拉高20倍 宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理
高所得卻低安全——香港治理的警訊，全世界第一流的管治隊伍，香港不是一個很先進的...信傳媒 ・ 8 小時前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 12 小時前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 9 小時前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 17 小時前
「誰反對誰中共同路人！」 侯漢廷震撼提議「男女皆兵、役期兩年」
即時中心／林耿郁報導近期政府發放《全民國防手冊》、賴總統亦公開宣稱，北京將於2027年完成武力犯台準備，引發各界對台海戰火將起的憂慮；台北市議員侯漢廷建議，從明（2026）年起全面將兵役延長至2年、且男女皆兵，「誰反對誰中共同路人！」民視 ・ 1 天前
綠營高市長初選戰火升溫 4參選人拚氣勢.拚人氣
民進黨的高雄市長初選打得火熱，四位立委誰能出線競選2026高雄市長大位備受關注。邱議瑩的第一場大型造勢活動，就直搗人口最多的鳳山區，包括前行政院長蘇貞昌，以及前總統陳水扁，都來加持拚氣勢；許智傑的路竹...華視 ・ 20 小時前
「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠
時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。自由時報 ・ 1 天前
罵爆吳怡農就能讓民進黨贏過蔣萬安？
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）近來最讓美國總統川普惱火的，既非關稅也非中日關係，是共和黨內的自己人、喬治亞州的眾...FTNN新聞網 ・ 9 小時前