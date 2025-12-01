國無兵恆亡！徐國勇酸國民黨：不能上完廁所才去買衛生紙

民進黨中國部今舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。（民進黨提供）

賴清德總統日前宣布編列1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑，兩岸現在要面臨戰爭。民進黨秘書長徐國勇痛批，這叫不正當連結，國民黨是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國，「國無兵恆亡」，講得粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？

民進黨中國部今舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。而在野質疑提高國防預算是準備打仗，徐國勇說，國防預算若要連結戰爭，過去稱「國無兵恆亡」，國家若無軍隊一定滅亡，因此自我保護能力實屬必要。

廣告 廣告

徐國勇指出，國防預算如果這樣子就叫做跟戰爭連結在一起，他用幾句話互勉。從早以前有句話，「國無兵，恆亡」。「兵」指的就是軍隊，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以保持一定的保護能力、自我保護能力是必要的。

徐國勇指出，相信每個人家裡都有鎖，「難道你有鎖，就代表這就是小偷必來臨嗎？」有的人講得更粗魯，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，你上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙，「用上廁所是粗魯了一點，不過這個比喻的是讓人家一聽就懂」。

徐國勇強調，當對於侵略我們的境外勢力有些防備，這本來就是必須的。天氣冷，出門時媽媽也會叫你多加一件衣服，難道你要出去外面冷個半死以後，回來才說「我很冷」，才去買衣服？你可能就來不及了。

徐國勇認為，1.25兆不要用數字來看，要把它除以8年，請問這個特別預算合不合理？非常的合理。若硬把它做不正當連結，連結說這就叫宣布戰爭來臨等，就是中了共產黨的計，它就是用這個來威脅台灣，國共多少次和談，每次都是削弱國民黨實力、強大共產黨，最後結果就是國民黨「打輸跑贏」，蔣介石當年跑來台灣時並沒有總統身分。

徐國勇痛批，國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，要把台灣送給中國，這不是我們要的，我們和中華人民共和國互不隸屬，我們必須保持一定的實力，只有備戰才能避戰，這是必然道理，「國無兵恆亡」，不要忘記這句話。

【看原文連結】