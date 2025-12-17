國營事業唯一 港務公司2度獲親子天下友善家庭職場獎

上圖：港務公司榮獲2025年「親子天下友善家庭職場獎」行政院政務委員陳時中（左）、臺灣港務公司董事長周永暉（右）。



下圖：基隆港「郵輪『藝』Fun趣」活動。（圖：臺灣港務公司提供）

臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）今（二○二五）年自一百六十九間具指標性企業中脫穎而出，二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」，為唯一獲獎的國營企業。頒獎典禮於十二月十六日舉辦，由港務公司董事長周永暉代表受獎。

港務公司長期致力於打造友善家庭職場環境，將DEI（多元Diversity、平等Equity、共融Inclusion）深植於企業文化。近年來，更協助員工在工作與生活中取得平衡，提供優於法規的婚假、產假、產檢假及陪產假，並特別針對育有三歲以下子女員工每日減少一小時工時，搭配二小時擴大彈性上下班，讓父母可更好運用時間。另，也於基隆港、臺中港及高雄港三處開辦職場教保服務中心，透過教育資源共享，促進公司與社會家庭連結，支持年輕家庭生養、撫育下一代，提供讓家長安心、小朋友開心的友善育兒環境。

在安家方面，港務公司非常重視員工家庭和諧，每年辦理港務家庭日活動，增強公司、員工與家人間的連結，並於今年實施懷孕陪跑計畫，針對新手父母免費提供懷孕夫妻共同協談諮詢服務，協助同仁於孕期中培養家務協作及溝通決策技巧，引導雙方建構家庭發展與經濟規劃能力，及思考角色轉變後，如何面對責任與自我需求感受之衝突。港務公司關心員工從結婚到為人父母的每個階段，讓員工在投身工作的同時，也能擁有美好的親子生活，在友善家庭措施上極具創意與特色，並積極落實聯合國SDGs第三項「健康與福祉」、第四項「優質教育」及第五項「性別平等」等永續發展目標。

港務公司表示，從離職率下降、育嬰留職停薪復職留任率高、出生率增加到營業收入穩健成長，皆證明公司不僅在人才政策上具前瞻與執行力，更成功落實「以人為本」的經營理念。這些成效，不僅是對內部員工的承諾兌現，更是社會倡議的最佳示範，顯示企業可在追求經濟成長的同時，也能兼顧員工福祉與社會責任，達成真正的永續共好，即「企業支持員工，員工支持企業」的良性循環。