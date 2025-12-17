國營事業唯一獲獎 臺灣港務公司再奪友善家庭職場殊榮

臺灣港務公司今年自169間具指標性的企業中脫穎而出，二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」，成為本屆唯一獲獎的國營事業。頒獎典禮於16日舉行，由港務公司董事長周永暉代表受獎，肯定公司長期深耕友善家庭職場、落實以人為本的企業文化。

↑圖說：高雄港「世代齊藝遊」活動（圖片來源：臺灣港務公司提供）

港務公司表示，企業治理核心持續以DEI（多元、平等、共融）為出發點，積極協助員工在工作與家庭之間取得平衡。公司除提供優於法規的婚假、產假、產檢假與陪產假外，亦針對育有3歲以下子女的員工，每日減少1小時工時，並搭配2小時擴大彈性上下班制度，讓父母能更彈性安排育兒與工作時間。

廣告 廣告

在育兒支持方面，港務公司於基隆港、臺中港及高雄港設置職場教保服務中心，透過教育資源共享，營造讓家長安心、孩子開心的友善育兒環境，同時也深化企業與社會家庭的連結，支持年輕世代生養與撫育下一代。

除育兒措施外，港務公司也重視員工整體家庭關係的經營，每年舉辦港務家庭日，強化公司、員工與家人之間的情感連結。今年更推出「懷孕陪跑計畫」，為新手父母提供免費的夫妻共同諮詢服務，協助同仁在孕期培養家務分工、溝通與決策能力，並引導思考家庭發展、經濟規劃及角色轉換後的心理調適，陪伴員工走過從結婚到為人父母的每一個重要階段。

↑圖說：臺中港「港口體驗暨兒童節慶祝」活動（圖片來源：臺灣港務公司提供）

港務公司指出，友善家庭政策已展現具體成效，包括離職率下降、育嬰留職停薪後的復職留任率提升、出生率增加，以及營業收入持續穩健成長，顯示公司在人力政策上具備前瞻視野與執行力，也成功實踐「以人為本」的經營理念。

港務公司強調，企業在追求營運成長的同時，也能兼顧員工福祉與社會責任，透過實際行動落實聯合國永續發展目標中「健康與福祉」、「優質教育」與「性別平等」等核心價值，讓「企業支持員工、員工回饋企業」的良性循環，在組織內部持續發酵，成為國營事業推動永續共好的示範。

更多品觀點報導

高雄洲際酒店響應粉紅十月 餐飲公益專案捐出逾一成營收助乳癌防治

林岱樺拋AI新政 鎖定居住、交通與長照解決市民痛點

