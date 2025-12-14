國營事業退燒！報考中油跌破八千人 錄取率連兩年突破雙位數

台灣中油公司114年僱用人員甄試第一試13日登場，報考人數僅7,615人，不僅較去年減少，更創下近年來首次跌破8,000人大關。儘管報考人數持續下滑，但中油每年釋出的錄取名額仍維持在700人以上，使得錄取率已經連續2年站上10%以上，今年達到12.34%。

今年報考中油人數跌破八千人。（示意圖／資料照）

根據中油歷年公告數據，報考人數呈現逐年下滑趨勢。111年報考人數為12,168人，112年降至10,346人，113年再減少至8,449人，114年則跌至7,615人，成為疫情後首次跌破8,000人。相較之下，錄取名額相對穩定，近年皆超過700人，導致錄取率明顯回升。

廣告 廣告

錄取率方面，111年為8.33%，112年為9.99%，113年大幅提升至13.71%，114年則為12.34%。特別是113年與114年連續兩年超過10%，創下疫情後的最高紀錄，反映出國營事業吸引力不如以往，人才流向呈現多元化趨勢。有意報考的民眾私下表示，現在「變好考了」。

中油錄取率連兩年破10%。（示意圖／資料照）

中油今年招考對象為高中職以上學歷、性別年齡不限，共開出20類別職缺。考試分為共同科目與專業科目，筆試占比分別為30%與70%，共同科目包括國文與英文。為保障弱勢族群權益，原住民與身心障礙考生筆試成績加計15%，延續多年政策。

為確保考場公平性，中油與NCC合作在全台6個考場架設監測設備，並派員使用金屬探測器、隱形耳機偵測器巡查，防堵電子舞弊。中油預告，第一試成績將於115年1月7日公告，成績優異者可參加第二試，時間訂於115年1月24日至25日。最終錄取名單將依第一試與第二試總成績及志願序分發至各單位，展開6個月訓練，訓練期滿成績合格者即正式僱用。甄試簡章及最新公告可至官方網站查詢。

延伸閱讀

天大仇恨？綠側翼粉專戲謔李來希 青鳥竟喊「摔車剛好而已」

跟進？停砍公教年金三讀 陳永康提修法「增退役軍人年金」

停砍公教年金三讀過關 李來希突爆騎腳踏車自摔「倒地」