國營光環破滅！員工忍3年「登出台電」爆內幕：官僚到窒息

一名在台電工作近三年的網友近日分享自己選擇離職的原因，他表示，讓他下定決心「登出」的原因，包括台電內部存在老廠文化、僵化的官僚體制以及複雜的人事問題等諸多弊病。儘管同事勸說離開後可能找不到更好的工作，但原PO直言，「繼續待在台電也不會更好」。

原PO深刻感受到台電內部封閉程度超乎想像。（示意圖／資料照）

原PO在Dcard發文表示，自己在電廠工作將近3年，深刻感受到台電內部封閉程度超乎想像。除了老廠文化僵化，官僚體制也相當嚴重，甚至有主管若看人不順眼，「就有辦法把你弄走」。更令人詬病的是，「因為某些單位工作很閒，每天都在討論別人八卦」，讓他無法接受。

原PO指出，同事們曾勸說，認為離開台電後可能找不到更好的工作機會，但他觀察目前公司內部狀況，包括虧損越來越多、卡等越來越嚴重、獎金遲發等問題，讓原PO認定「在台電也不會更好」。他也感嘆，國營事業已經不像以前那麼具有吸引力，「不過好處是很好請假，如果家裡不缺錢，國營還是不錯的選擇。」

文章曝光後，引發不少有相似經驗的網友共鳴，「恭喜啊！台電職場超像一堆思想封建老舊的傳統老人，在小圈圈以為很厲害很開心，我進來馬上跑走」、「裡面會演戲然後又不做事的冗員很多」、「官僚氛圍真的濃厚」、「國營不錯的，但台電不在這範圍內」、「我懂你，我之前電職離職跳來油雇油操，現在每天過的很愜意」。

