國營台糖去年淨利74億元創新高 員工普發獎金3600元甜進心裡

台糖董事長吳明昌（左）與東京林檎製飴所老闆池田喬俊，抱著特製的台糖細砂抱枕合影。（台糖提供）

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，日前來台掃購台糖砂糖引發熱議，台糖董事長吳明昌今（12日）公布去年稅後淨利高達74.68億元，創史上新高，將從國營事業首長可運用「績效獎金」內，普發給全體員工每人3600元，預計提撥約1000萬元。

台糖去年7大事業部表現，油品、商品行銷、休閒事業部三大事業部皆賺錢，不過，砂糖、生技、精緻農業（蘭花種植）、畜殖等四大事業部合計虧損0.95億元；且台糖靠著土地活化、租金挹注，加上轉投資高鐵與外匯操作，去年合併營收316.39億元、營業利益46.98億元、稅後淨利74.68億元寫下新高，稅後較前一年大增18.23億元。

廣告 廣告

台糖指出為穩定物價，小包裝砂糖與沙拉油等長期凍漲，目前保留虎尾、善化2座本土製糖廠，維持本土甘蔗種植到煉糖，每座製糖場約虧2億元，但煉糖為戰略性產業，因此會持續維繫2座本土製糖廠。去年日本蘋果糖品牌「東京林檎製飴所」來台狂掃砂糖，過海關時大量「白粉」受到關注，還驚動緝毒犬；台糖善用「砂糖外交」為台日牽起商機，期盼將台灣在地甘蔗的甜味傳遞給更多人。

董事長吳明昌指出，今年5月1日台糖80歲生日，將推出一系列活動包括入住台糖旅宿滿額贈、5月壽星蜜鄰5折優惠等；台糖今年業務重點將擺在建立成本概念、加強行銷整合，也配合經濟部政策發展綠能，日前董事會也通過跨足電業經營，並向經濟部申請許可中。





更多《鏡新聞》報導

阿諾穿緊身衣「波濤洶湧」球場應援爆紅 大方認了隆乳升級成D奶

蔡依林出道26年首次提告酸民 她遭起底竟是《星光》選秀季軍

徐巧芯提起再議又輸了！王浩宇轉貼文章質疑藍營建網軍 2度不起訴