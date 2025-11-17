國營鐵飯碗不妙了？台電員工待3年逃跑 揭內部惡文化

有台灣電力公司的前員工分享，在內部待了將近3年，認為國營已經不如以往了。（圖／東森新聞）





國營企業鐵飯碗、沒有大變數，對於許多人來說，進入國營企業工作就是求個穩定，不過近期有台灣電力公司的前員工分享，在內部待了將近3年，實在是受不了封閉的文化、官僚體制，加上虧損多、職等卡住、獎金不如以往，認為國營已經不如以往了，引發網友熱議。

一名網友在Dcard以「#經驗分享 登出台電」為題發文，表示過了將近3年的電廠生活，從大潭轉到興達電廠，但到了興達後發現封閉程度無法想像，老廠的文化、官僚體制等，只要主管看你不順眼，就有辦法把你弄走，且某些單位工作很閒，每天都在討論別人的八卦，讓他直呼「真的也受夠了。」

廣告 廣告

原PO透露，雖然同事說「離開台電找不到更好的」想勸他留下，但他認為，以目前看來待在台電也不會更好，公司虧損越來越多、卡等問題越來越嚴重，連發獎金都拖拖拉拉的，未來還有可能會砍獎金，「只能說國營已經不像以前這麼夯了」，不過好處是很好請假，如果家裡不缺錢的話，國營還是個不錯的選擇。

貼文引發網友熱議，「台電職場超像一堆思想封建老舊的傳統老人，在小圈圈以為很厲害很開心 ，我進來馬上跑走」「去年暑假親眼看到台電主管下車，3個小弟一個開車門2個打傘，上下車一路護送，前後還有台電公務車護送。」「只能說很多怪咖」；不過也有人指出，興達電廠已經比大潭友善許多了，好奇是不是原PO問題比較大，「你是不是第一天一上班開始就在興達周遊各課不到半年的那位傳奇人物呢？聽說傳奇人物哥好像水質都不會驗是嗎？困難申請申請也給你調了。你是不是懷念大潭的美好時光呢？」

網友受夠了台電官僚體制。（圖／翻攝自Dcard）

更多東森新聞報導

績效獎金最高4.4個月！臺鐵下半年擴大徵才58人

搶鐵飯碗！經濟部招考起薪4.6萬 錄取率不到8％

不怕AI搶工作！專家揭「7大鐵飯碗」：需求旺盛且難以取代

