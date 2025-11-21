國營鐵飯碗還香嗎？台電員工揭「5大慘況」…拼3年決定登出：真的受夠了

一名網友在台電工作近3年後決定離職。圖／攝影林煒凱

不少民眾出社會工作後，都會關心新公司的職場文化是否與自身契合，就有一名網友在分享他在台電任職近3年的經驗，直指內部文化封閉、官僚嚴重、八卦盛行，還可能遭主管打壓，再加上他認為台電近年來虧損加劇、卡等嚴重、因此決定離職。文章曝光後引發熱議，許多網友也稱台電職場氛圍老化、環境不佳，但仍有人認為其休假制度完善，適合家庭無經濟壓力者任職。

一名網友先前在Dcard上PO出一篇題為「登出台電」的文章，分享他在台電廠工作將近3年的生活，並透露工作這些年來，發現職場環境的封閉程度無法想像，包括老廠文化僵化、官僚體制嚴重等：「反正只要主管看你不爽就有辦法把你弄走，因為某些單位工作很閒，每天都在討論別人八卦，真的也受夠了。」

原PO最後決定離職，卻曾被同事以「離開台電後可能找不到更好的職涯選項」為由，勸他別輕易辭職，但在原PO看起來，繼續待在台電也不會更好，他也舉例台電日漸衰退的內部情況，包括虧損越來越多，卡等越來越嚴重等，甚至延遲發放獎金，未來可能還會砍獎金數額，認為國營企業雖然請假制度相對完善，但已經不再像以前這麼富有吸引力：「好處是很好請假，如果家裡不缺錢，國營還是不錯的選擇。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛讚同原PO的看法，也分享自身經歷：「恭喜啊 ！台電職場超像一堆思想封建老舊的傳統老人，在小圈圈以為很厲害很開心，我進來馬上跑走」、「小弟也興達的啦，只能說很多怪咖，自己有問題跟大部分人格格不入，然後覺得自己被霸凌很可憐，我在這邊好幾年，興達已經是很友善的環境了，大潭才是地獄」、「國營不錯的不包含台電」、「僱員薪水不高，離職了也好」、「虧損無底洞，早點遠離是非之地是對的！」



