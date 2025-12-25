國營「2類員工」福利升級！8千職福金、3倍夜班費 明年還放「生日假」

實習記者藍子瑄／綜合報導

中華郵政回饋員工的職福金大幅加碼，明年每人最高可領8,000元，創下歷史新高。（圖／資料庫）

隨著國營事業營運表現亮眼，員工福利也同步升級。中華郵政今年大賺上百億元，回饋員工的職福金大幅加碼，明年每人最高可領8,000元，創下歷史新高；另一方面，台鐵員工福利同樣升級，不僅夜間津貼大幅調升，勞資雙方也拍板，明年起正式實施「生日假」制度，引發外界關注。

中華郵政企業工會理事長林榮州表示，勞資雙方於12月16日會議中達成共識，明年春節除原本發放的三節代金2,000元現金外，郵政職工福利委員會再加碼6,000元，其中包含2,000元現金及4,000元禮券，合計每人可領8,000元，創下歷年新高。

林榮州進一步指出，職工福利委員會盈餘高達1億7,000多萬元，主因包括轉調人員子女高中、大學獎學金補助減少，加上中華郵政近年獲利亮眼，讓職福金有更充裕的加碼空間，約2.5萬名在職員工都能受惠。

不只郵局員工，台鐵員工福利也同步升級。台鐵三班制人員夜間值勤的夜點費，將由每晚120元調升至400元，等同翻近3倍；基層主管的主管加給也一併調整，副站長與站長依車站等級不同，每月可增加5000至1萬元不等。

台鐵三班制人員夜間值勤的夜點費，將由每晚120元調升至400元，等同翻逾3倍。（示意圖／資料照）

此外，台鐵企業工會也宣布，勞資雙方已達成共識，明年起將正式實施生日假制度。工會秘書吳長智指出，從明年1月1日起，員工可於生日當天，或自生日當月起半年內擇日使用「生日假」，被視為落實友善職場的重要里程碑。

台鐵公司也補充，職福金規劃發放6000元，春節期間出勤者，當天另可領取出勤獎金。公司表示，115年春節福利金將依職工福利委員會通過金額發放，目前相關程序仍在進行中，並將爭取比照前一年標準辦理。

至於春節疏運出勤獎金部分，台鐵指出，行政院已核定援例辦理，春節假期期間每出勤1日可領1,500元，最高4日共6000元；夜點費調整則將自115年1月1日起正式上路。

