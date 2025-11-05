國父外曾孫王祖耀訪KMT 明見韓國瑜
〔記者林欣漢／台北報導〕國父孫中山先生的外曾孫王祖耀、國民黨不分區立委提名人丁瑀一行人今日赴立法院參訪，預計明(6日)拜會立法院長韓國瑜。王祖耀表示，兩岸需要共同的理想，就是孫中山的三民主義，建立自由平等博愛、民有民治民享的中國，要是中國全面施行孫中山的思想、理想、理念，兩岸就會自然和平統一，孫中山的理想是兩岸和平與繁榮的機制。
丁瑀指出，今年是國父孫中山先生逝世100週年，王祖耀今年3月曾獲前任國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭邀請來台追思，這次來訪剛好國民黨換了新團隊，王祖耀昨天與國民黨副主席季麟連會面約2小時，彼此分享很多理念，明天也會拜會立法院長韓國瑜，他們的共同理念都是希望中華民國、台灣更好。
國民黨立委羅明才也說，因為有先人先輩的努力，拋頭顱、灑熱血，三民主義民有民治民享的理念，才有今天中華民國富庶安定的生活。看到國父外曾孫非常開心也非常榮耀，畢竟國父從小到大就陪同我們一起成長，歷史上是跟我們緊密在一起，他從小到大每次買文具等各樣花費，就看到100元鈔票上和藹可親的國父，他稱讚王祖耀與國父相似度高達九成，希望民有民治民享的精神，能繼續影響後代子孫，大家永遠要記住先賢先輩的叮嚀，在台灣這塊寶島上繼續一起努力奮鬥，最終希望達到世界大同、世界和平的最高理想。
丁瑀也開玩笑說，神似國父的王祖耀，若早一點在10月底萬聖節來台，說不定可以為國民黨招募到更多年輕新血。他強調，國民黨長壯青各世代會繼續努力團結，成為真正共創兩岸和平、世界大同的繁榮基石。
