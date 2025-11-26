國父紀念館外籍學生華語文演講比賽 冠軍出爐 美國溫柯橋摘金
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立國父紀念館主辦的「2025年外籍學生華語文演講比賽」，25日經評審團熱烈討論結果，由來自美國的溫柯橋同學，演說「沉默與直言」，獲得本屆冠軍殊榮，賽後公布前4名及優選得獎者舉行頒獎典禮並頒發獎狀及獎金。比賽獎金分別為：第一名新臺幣2萬元，第二名新臺幣1萬6千元，第三名新臺幣1萬2千元，第四名新臺幣8千元，優選新臺幣6千元，以鼓勵外籍學子在華語學習持續努力不懈。
國父紀念館王蘭生館長表示，外籍學生華語文演講比賽自民國62年舉辦至今已邁入第52屆，是國父紀念館歷史最久、最具指標性的經典活動，每年學生以華語分享生活體驗與觀察，不僅讓世界看見臺灣也讓臺灣看到世界，是國際文化交流的重要舞台。王蘭生館長感謝四位評審老師聆聽參賽者演講並分享寶貴經驗，讓同學收穫良多，學生們以多元方式詮釋AI與人生經驗，內容理性與感性交織，展現高度創意，比賽不只是競賽，更促進跨文化交流，現場可見同學互相練習、交流與建立友誼，未來活動將持續辦理，期盼更多同學參與，共同延續這份感動與文化連結。
國父紀念館代理副館長邱文志研究員表示，今年比賽鼓勵學子以華語觀察與理解臺灣文化，分享日常生活中的文化衝擊與價值，歡迎來自16國、20所大專院校的54位同學熱情參與，展現多元文化的蓬勃能量，本館將持續推廣華語學習與相關競賽。
評審老師國立臺北教育大學張金蘭教授表示，一場令人印象深刻的演講，來自三個關鍵：外在表現、聲音表情與內容深度，鼓勵學生真誠表達自我，無論得獎與否都為自己的表現熱烈鼓掌。
本屆參與報名的學生分別來自越南、馬來西亞、蒙古、美國、日本、韓國、泰國、加拿大、印尼、波蘭、莫三比克、緬甸、西班牙、捷克、俄羅斯以及澳洲等16國，共計20所大專院校、共60位外籍學生報名參加。比賽訂定5道題目，分別是「如何讀懂臺灣人的客套話」、「我怎麼看AI人工智慧」、「沈默與直言」、「我在臺灣受到的文化衝擊」及「如果可以回到那一天」，由參賽者任選一題作5分鐘左右的演說，其中「我在臺灣受到的文化衝擊」獲得多數同學的青睞，反映出他們在臺灣生活中的觀察、驚喜與適應歷程。
今年參賽學生背景多元，包括專程來臺研習華語的學生，也有在臺攻讀大學與研究所的學位生，其中來自淡江大學泰籍釋心法同學，13歲成為沙彌後出家至今，來臺鑽研佛學及學習華文；臺灣師範大學泰籍柯健太同學，曾獲選 Mister Star Thailand 2023 泰國城市先生第4名，未來將以華語經營個人影音頻道；逢甲大學日本籍出口圭同學，曾任大阪地鐵員工，與臺籍太太相識結婚後來臺學習華語；虎尾科技大學越南籍皇國風與黎忠孝同學為表兄弟，一同參賽分享在臺經驗。
歷經長達7小時的緊張賽程，由評審委員陳立元教授、張美玲教授、張金蘭教授與謝佳玲教授審慎評定後，公告得獎名單：第一名溫柯橋（美國）；第二名張坤（美國）；第三名貝庭笙（美國）；第四名高彤紅（泰國）；優選者有6名，分別是黎忠孝（越南）、釋心法（泰國）、馬光榮（緬甸）、馮明新（緬甸）、出口圭（日本）、高氏美幸（越南）。
