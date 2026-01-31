中央社

國父紀念館新春開筆揮毫 李靜慧、王蘭生出席 (圖)

國立國父紀念館31日舉行「駿馬揚鞭福運來」開筆揮毫活動，文化部次長李靜慧（左7）、國父紀念館長王蘭生（左8）、台北市文化局長蔡詩萍（左6）等人現場提筆寫下「丙午新春迎吉運 馬躍千里展鴻圖」。（國父紀念館提供）

中央社記者邱祖胤傳真 115年1月31日

