國父紀念館旁大火！ 社區大樓起火情侶雙亡

昨（31日）晚間八點半，台北國父紀念館旁一棟社區大樓發生火警。（圖／東森新聞）





昨（31日）晚間八點半，台北國父紀念館旁一棟社區大樓發生火警，10樓一對情侶倒在臥室廁所，救出時已經沒有生命跡象，送醫搶救後不治。

熊熊大火狂燒，10樓住家內陷入火海，竄出橘紅色火光，現場煙霧瀰漫，打火弟兄立刻到場射水救援，附近鄰居都嚇壞。隔壁棟住戶：「我家住在隔壁棟11樓，我家後陽台就聞到燒焦的味道，覺得很奇怪，結果從後陽台往外面看，火燒得很濃烈，一直往上而且有聽到爆炸的聲音。」

大火就發生在台北大安區光復南路上，國父紀念館旁，一棟社區大樓10樓住戶突然燒起來，消防隊員到場，展開搜救找到一男一女，已經沒有生命跡象，緊急送醫經過搶救還是宣告不治。北市第二救災救護大隊副大隊長廖炳傑：「主臥室廁所的地方發現那兩位男女，住戶疏散的部分，我們總共疏散58人。」

根據調查，身亡的分別是53歲女子和60歲男子，兩人是情侶關係。起火大樓管理員宋先生：「大門口都是冒煙，冒煙拍打都沒有人反應，女的是住戶，男的是她男朋友，跟男朋友在一起，男的不是每天都住在這邊，只有她跟她的兒子住在這邊。」

事發當下兒子不在家，管理員也立刻通知他趕往醫院，但為什麼會發生火警，目前火調科人員已經介入調查釐清。

