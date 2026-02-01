國父紀念館旁社區大樓起火！ 情侶躲浴室雙亡

北市國父紀念館旁邊的社區大樓的10樓住家，昨（31日）發生火警。（圖／東森新聞）





北市國父紀念館旁邊的社區大樓的10樓住家，昨（31日）發生火警，警消人員緊急疏散58人，周邊住戶都被嚇壞，根據了解，這一男一女是情侶，兩人倒臥在浴室被發現，消防專家提醒，浴室和倉庫的門板較薄，住戶躲在裡面容易被火煙嗆傷，甚至昏迷死亡。

熊熊大火不斷竄出，黑色濃煙也從窗戶外直竄天際，10樓住家陷入火海，竄出橘紅色火光，現場煙霧瀰漫，警消人員獲報，立刻到場射水救援，附近鄰居都被嚇壞。

隔壁棟住戶：「我家住在隔壁棟11樓，我家後陽台就聞到燒焦的味道，覺得很奇怪，結果從後陽台往外面看，火燒得很濃烈，一直往上，而且有聽到爆炸的聲音。」

事發在31日晚間八點多，台北大安區光復南路國父紀念館旁，一棟社區大樓10樓住家突然竄出火舌，消防隊員到場展開搜救，發現有一男一女已經沒有生命跡象，緊急送醫經過搶救仍宣告不治。北市第二救災救護大隊副大隊長廖炳傑：「主臥室廁所的地方，發現那兩位男女，住戶疏散的部分，我們總共疏散58人。」

根據了解，身亡的是53歲女子以及60歲男子，兩人是情侶關係。火警發生當下，消防人員緊急疏散，社區大樓內其他住戶，管理員也趕緊通知女子的家屬趕往醫院。

起火大樓管理員宋先生：「大門口都是冒煙，冒煙拍打都沒有人反應，女的是住戶，男的是她男朋友，跟男朋友在一起，男的不是每天都住在這邊，只有她跟她的兒子住在這邊。」

消防人員最後是在浴室裡找到這對男女。專家提醒火災，躲在浴室的危險性其實很高。北市府消防局防災科學教育館館長黃建華：「浴室的門大概都是，用塑膠門甚至用玻璃門，這些是屬於，比較不耐火煙侵襲的門，導致躲在裡面的人，他會被煙嗆傷，甚至昏迷死亡。」

專家強調火災發生時，應該避免躲在浴室或倉庫等，門板較薄的空間。這回社區住家怎麼會突然發生火警，火調人員也已經介入釐清。

