國父紀念館旁「碰」爆巨響！小黃剛起步秒出事了 慘釀小貨車連環撞
記者鍾昀軒／台北報導
台北市信義區今（10日）中午12時許發生一起連環追撞車禍，一名48歲洪姓男子駕駛計程車行經光復南路302號對面即國父紀念館附近時，於綠燈起步撞上前方的小貨車，而小貨車再往前撞擊另一輛小貨車，發出巨大聲響，也造成計程車車前頭嚴重受損。警方獲報到場，發現現場3車輛有受損情形，所幸3名駕駛均未受傷。
據了解，這名48歲的洪姓男子當時駕駛計程車行經光復南路時，疑似未保持車距、注意前方路況，於綠燈起步時直直撞上前方60歲卓姓男子駕駛的小貨車車尾，而後卓男再撞擊前方36歲郭姓男子的小貨車，一共造成3車追撞。有目擊民眾將事發畫面拍下，寫下：「剛剛聽到很大碰一聲，這三輛撞在一起了！」從照片中可見，計程車的車頭幾乎凹陷全毀，撞擊力道相當大。
警方獲報到場後，依規定替3人實施酒測，酒測值均為0。所幸這起意外僅造成3輛車受傷，並未有人員傷亡。警方已依規定製作事故紀錄，詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。對此，信義分局呼籲，駕駛人行車時應保持安全車距，隨時注意前方路況，避免因未注意車前狀況而發生交通事故。
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