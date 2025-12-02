國父紀念館站美食Ochre Grill & Bar轉型！全日餐飲「歐陸白晝」必點菜單、三明治搶先看

2024年3月，瑪黑餐飲旗下餐酒館「Ochre Grill & Bar光復店」正式開幕，鄰近捷運國父紀念館站2分鐘步行距離，主打歐陸料理、直火烹調形式，成為都市人聚餐新據所。而在2025年末再轉型成「全日型餐飲」，兼具份量與美味，並與酸種麵包店Celebread合作，必點菜單搶先公開。

轉型〈歐陸白晝〉全日型餐飲

歐陸料理不再只侷限晚上享用，「Ochre Grill & Bar光復店」以〈歐陸白晝 Continental Daylight〉作為全新企劃主題，結合日光、香氣、美食，期望成為白天也能自在用餐、聊天舉杯的城市據點。

台北少見的「白晝餐酒文化」

「Ochre Grill & Bar光復店」推動明亮、輕盈、日常的午間Light Dining風氣，將日光時刻與調酒體驗連結，特別設計兩款午間特調〈Liquid Croissant 焦糖可頌〉、〈澄 Pure〉。前者以威士忌作為基底，經「可頌 × 奶油油洗」技法萃取酥皮層次，讓味蕾充斥著焦糖甜香與奶油順滑。冰塊上方更放置一顆超迷你小可頌，精緻驚喜令人心花怒放！後者是將琴酒、焙茶、水蜜桃、桂花調製成清香細緻風味，很適合白晝時刻啜飲。

「Ochre Grill & Bar光復店」6道午間主餐推薦：爐烤青花菜、松露炒蛋、炭烤章魚腳、白酒燴淡菜蛤蠣、慢燉牛臉頰、海虎蝦干貝XO拌麵，以「光線 × 香氣 × 輕盈」為核心，呈現白晝風味的細緻層次，最後以甜點「檸檬塔」留下酸甜悠長尾韻。

爐烤青花菜

呈現自然香氣，搭配花生與微辣香氣，是最具「白晝感」的清爽前奏。

松露炒蛋

奶油炒蛋交織黑松露與野菇香氣，滑順、柔軟、充滿午間輕香。

炭烤章魚腳

炭火直烤帶出煙燻與彈嫩口感，呈現乾淨、明亮的海岸風味。

白酒燴淡菜蛤蠣

以白酒、臘肉油脂燴煮淡菜與蛤蠣，鹹香與酒香融合，是午間最療癒的小鍋

慢燉牛臉頰

以紅酒與蔬菜慢燉6小時，入口即化，成為整套 Light Dining 的溫暖重心。

海虎蝦干貝XO拌麵

Ochre 的經典麵食，用 XO 醬與海鮮交疊層次，以熟悉風味作為午間收尾。

檸檬塔

新鮮檸檬卡士達與義式蛋白霜堆疊出明亮酸甜，是最具白晝意象的光線系甜點。

攜手台北酸種麵包店Celebread合作

近年酸種麵包的健康風氣盛行，成為成長快速的烘焙趨勢，「Ochre Grill & Bar光復店」特別攜手台北酸種麵包店Celebread合作，合作推出4款全時段酸種三明治。把麵包作為白晝餐飲的「日常起點」、注入歐陸生活感。口味分別是：經典法式火腿（主推）、越式仁當豬肉、香料嫩煎雞腿、美式煙燻牛胸肉。

Ochre Grill & Bar

地址：台北市大安區光復南路240巷3號

電話：(02) 8771-6808

